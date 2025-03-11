Yaş meyve sebzede şubat ihracatı 319 milyon doları aştı

MERSİN/EKONOMİ



Yılın ikinci ayındaki dış satımda miktarda yüzde 16’lık düşüş yaşanmasına rağmen değer artışı sağladıklarını kaydeden Gürüz; özellikle limon, mandalina, çilek ve narı daha yüksek fiyatlarla pazarladıklarını söyledi. Yüksek talep gören ürünler arasında patates, ayva, hıyar, limon ve karnabaharın üst sıralarda yer aldığını aktaran Gürüz, “Mandalina en büyük ihracat kalemimiz oldu. Bu ürünü domates ve limon izledi. Mandalinada yüzde 2 artışla 86,8 milyon, domateste yüzde 3 artışla 44,1 milyon, limonda yüzde 32 artışla 43 milyon dolara ulaştık. Biber, nar, elma ve portakal en çok ihraç ettiğimiz diğer ürünler oldu. Hacimde en güçlü artışı yüzde 1.823 artış ve 6,5 milyon dolarla patateste yakaladık” dedi.



İhracatın yüzde 49’u Rusya, Irak ve Romanya’ya

Pazarda yüzde 37,3 payla Bağımsız Devletler Topluluğu’nun ilk sırada bulunduğunu aktaran Gürüz, “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 74 milyon dolarla Rusya ilk sırayı aldı. Rusya’da yüzde 5 değer artışı sağladık. Yüzde 55 artış yakaladığımız Irak, yüzde 16 pay ve 51, 9 milyon dolarla ikinci, yüzde 4 artış sağladığımız Romanya yüzde 10 pay ve 30,9 milyon dolar değerle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Ukrayna, Almanya, Polonya, Bulgaristan ve Sırbistan takip etti. Hacimsel artışlarda Irak, Azerbaycan ve Hollanda dikkat çekti. Azerbaycan’a yüzde 39 artışla 4 milyon dolar, Hollanda’ya yüzde 31 artışla 5,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.