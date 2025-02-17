Yatırım hedefleyen hazır giyim sektörünün gözü teşviklerde

MERSİN/EKONOMİ



Sektöre ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, en önemli pazar olan Avrupa Birliği’ndeki rekabetçiliğin düşük kur ve yüksek maliyet nedeniyle zayıfladığına dikkat çekti. ABD pazarının Türk hazır giyim sektörü için barındırdığı büyük potansiyeli değerlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Tekin, “Avrupa’daki ekonomik durgunluk ve talepteki zayıflamanın yanı sıra, bu pazarda Çin ve Bangladeş ile rekabet etmeye çalışan Türk hazır giyim firmaları, ucuz işçiliğin hâkim olduğu Kamboçya, Pakistan ve Fas gibi ülkelerin de oyuna dahil olmasıyla rekabetçiliğini kaybetmeye başladı. ABD başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu’da siyasi ilişkilerin iyileştiği ülkelerde fırsatları kovalıyor ve değere dönüştürmenin gayretini gösteriyoruz.” dedi.



“Markalaşma, tüketicinin zihninde bıraktığımız kalıcı izdir”

Sektörün siparişe dayalı üretim modeli yerine, doğrudan tüketiciye ulaşması için markalaşma ve dijitalleşme yatırımlarına ağırlık vererek e-ticaret ve e-ihracat platformlarında da etkin olması gerektiğinin altını çizen Tekin, “Israrla üzerinde durduğumuz konuların en başında markalaşma geliyor. Çünkü markalaşma sadece bir logo değil, tüketicinin zihninde bıraktığımız kalıcı izdir. Güçlü bir marka, fiyat rekabetinden sıyrılıp sadık müşteriler ve küresel başarı demektir. Markalaşmayla birlikte dijitalleşme çalışmalarını da eşdeğer tutmamız gerekiyor. Zira tüketicilerin çevrimiçi alışveriş oranları sürekli artıyor. Bu tercihlerde siparişlerin ücretsiz gönderimi ve en iyi fiyat garantileri ön plana çıkıyor. Ayrıca, müşteriler çeşitli markalardan alışveriş yapabildikleri ve istedikleri firmadan sipariş verebildikleri için dijital kanalın sağladığı rahatlık ve olumlu deneyimle e-ticaret hacmini yıldan yıla büyütüyor. Firmalarımızın pazarlama stratejilerini oluştururken ürün tanıtımlarını ve satışlarını e-ticaret ve e-ihracat platformlarına taşımaları büyük önem arz ediyor. Bu yatırımlara yönelik devlet teşviklerinin artırılmasını ve makine ve ekipmanlar için uzun vadeli düşük faizli kredi imkânlarının sağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.



Öte yandan Ocak ayında 40,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Başkan Tekin, en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, Kırgızistan ve Kazakistan’da ulaştıklarını, Kosova, Kırgızistan, ABD ve Kazakistan pazarlarında ihracat hacmini rekor düzeyde artırdıklarını ifade etti.