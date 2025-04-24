“Yeni dünya düzeninde Türkiye için riskler kadar fırsatlar da var”

EKONOMİ (BURSA) - Trump’ın ilk başkanlık döneminde Çin ile başlattığı ticaret savaşlarını, ikinci döneminde daha sert bir şekilde sürdürmeye kararlı olduğuna işaret eden Türkay, “Bu kez tüm dünyaya ticaret sopası gösteren Trump’ın karşısında daha güçlü duran bir Çin görüntüsü var” dedi. Ekonomik dengelerin yeniden şekillendiğini vurgulayan Türkay, yeni bir dünya sistemi kurma sürecinin başladığını ve bu sürecin yıkıcılığının henüz öngörülemediğini dile getirdi. Türkay, ABD’nin rezerv para gücünü kaybetmeye başladığına ve Bretton Woods sonrası kurulan dolar merkezli sistemin sonunun gelebileceğine işaret etti. Yeni para sisteminin kripto para, altın ya da farklı bir seçenek üzerinden gelişebileceği yönündeki tartışmaların yoğunlaştığını belirtti.

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve dış ilişkilerdeki denge politikalarının bu dönemde önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Türkay, “Rusya ile ilişkilerimiz, AB’nin Türkiye’yi güvenlik açısından yeniden değerlendirmesi, Trump’ın Türkiye’ye olumlu yaklaşımı ve Çin ile atılan yatırım adımları; ülkemizin denge politikası yürüttüğünün göstergesidir” ifadelerini kullandı. Ancak bu avantajlara rağmen, Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve özgürlükler konusunda halen zayıf bir görüntü verdiğini de ekledi.

“Yapay zekâyı ıskalamamalıyız”

Türkay, dünyada ekonomik değişimin yalnızca finansal dengelerle sınırlı kalmadığını, yapay zekâ devriminin etkisinin Sanayi Devrimi’nden bile büyük olacağını söyledi. Türkiye'nin geçmişte sanayi devrimlerini kaçırdığını hatırlatan Türkay, yapay zekâ ile bu kez sınıf atlamak için bir fırsat bulunduğunu, ancak gündelik ekonomik sıkıntıların bu kapının kapanmasına yol açtığını vurguladı. İyi eğitimli gençlerin batıya göç ettiğine dikkat çeken Türkay, bu eğilimin artmasından endişe duyduklarını söyledi. “Gençlerimiz bu ülkenin geleceği. Onları küstürmek, Türkiye’yi gelecekteki yarışta geriye düşürecektir” dedi.

Türkay, Türkiye'nin iç güvenliğini sağlamaya yaklaşmışken, şimdi içeride birlik sağlanmasının zamanı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı’nın da vurguladığı gibi, bu konuda en büyük sorumluluğun iktidarda olduğunu ifade etti. “Kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla, özellikle gençlerimiz başta olmak üzere tüm kesimleri sahiplenen bir tutum beklentimizdir” dedi. Ekonomide artan maliyetler, durgunluk sinyalleri, yüksek iş gücü maliyetleri ve finansmana erişim zorluklarına rağmen Türkay, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve özgürlüklerin bu sorunları aşmada anahtar rol oynayacağına inandıklarını vurguladı.