“Yetkiyi birden fazla emlakçıya vermek kargaşa yaratacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Elektronik ilan doğrulama sisteminin 15 Eylülde yürürlüğe gireceğini hatırlatan ve piyasanın doğru işleyişi, güven ortamının sağlanması, tüketicilerin kayıt dışı emlakçılardan kaynaklanan mağduriyetin ortadan kalkması için sektöre değer katacağını söyleyen Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Başkanı Erkan Öncel, “Ama yine her zaman olduğu gibi piyasanın tam olarak nabzının alınmadığı ve sektöre değer katan tabandaki paydaşlardan faydanılmadığını görmek bizleri üzdü. Bu yasa ile birlikte sahte ve yanıltıcı ürünleri paylaşanlar ortadan kalkacak. Fakat yine yasanın içinde olan, taşınmaz sahibi olan kişi e-devlet üzerinden verilecek yetkiyi birden fazla emlakçıya verecek olması sektör içinde büyük bir kargaşaya meydan verecek. Bu çok büyük bir yanlış. Daha önce yaptığımız gibi 3 ay gibi kısa süreli tek emlakçıya yetki verilmesi en doğru olanı. Zaten 3 ayda satışı gerçekleştiremiyorsa yine taşınmaz sahibi başka bir emlakçıya yetkiyi verme özgürlüğüne sahip olacak. Ayrıca bu yasa çıkarken biliyoruz ki onlarca toplantı ve çalıştay yapıldı. Bu sıkıntılı duruma meslek odaları, Ticaret Bakanlığı’na bağlı il ticaret müdürlükleri, il ticaret sanayi odası komite temsilcileri nasıl onay verdiler bizler merak ediyoruz. Bunca problemin çözümü beklediği bir ortamda ilave sorunlar sektöre zarar verir. Satıcının yetkiyi birden fazla kişiye vermesi gayrimenkul sektörünü yaralar” dedi.

Sektördeki bir başka sıkıntının da franchise firmaların piyasa hakimiyeti adına yaptığı etik dışı davranışlar olduğunu söyleyen Öncel, “Tabii ki bu söylediğimiz bütün danışmanları kapsamamaktadır. Ama her bir firmanın altında çalışan onlarca danışman ile sadece portföy elde etmek için satıcının hayal ettiği rakamları kabul ederek ilan girmeleri piyasanın dengesini bozduğu gibi sektöre de çok büyük zarar veriyor. Bu konunun da denetim altına alınıp takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.