Zermeram’da ilk etap satışa sunuldu

Konya’da Seha İnşaat ve Adese Gayrimenkul’ün ortak girişimi olarak hayata geçen Zermeram projesi için konut satışlarına başlandı.

Toplam 310 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen ve 3 etaptan oluşan proje ile ilgili Loras Holding yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Gri su arıtma ve yağmur suyu depolamanın yanı sıra güneş enerjisi kullanımı gibi çevreci sistemlerin yer aldığı projede, aynı zamanda elektrikli araç şarjı üniteleri de bulunuyor. Projenin ilk etabı olan, 205 daire ve 9 büyük ölçekli villanın bunduğu Elmas Evler, satış ofisi ve örnek dairesinde konut sahibi olmak isteyenleri ağırlamaya devam ediyor. 3+1’den 5+1’e kadar farklı daire tipinde konut ve 10+3 oturum planlı villaların yer aldığı bu etapta, her dairenin kendine ait kapalı otoparkı ve depo alanı da bulunuyor. Yaklaşık 80 bin metrekare alan üzerine kurulan Elmas Evler etabında, dairelerin 2024 yılının ilk çeyreğinde yeni sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor." denildi.