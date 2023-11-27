ZEUGMA, UNESCO Dünya Miras Listesi yolunda

GAZİANTEP

Gazi şehrin 5 antik kentinden biri olan ve 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen Zeugma Arkeolojik Sit Alanı’nın, UNESCO kalıcı listeye girmesi için çalışmalar başladı.

Büyükşehir Belediyesi KUDEB Daire Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında yönetim planı ile korunacak alanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla yapılan ilk toplantıda alanla ilgili söz hakkı olan tüm kurum kuruluşlar kamu- yerel- sivil-özel taraflar ile sahada gerekli fikir ve düşünceleri alınarak yol haritası belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Bahriye Üçok Toplantı Salonu’nda yapılan masa başı toplantı sonrası sit alanına gidilerek saha çalışmalarında bulunuldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne Zeugma Antik Kenti’nin girmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan çalışmalara Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, bakanlık uzmanları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.