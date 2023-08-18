Ziraat Fakültesi’nin OMÜ logolu ürünleri satışa çıkıyor

SAMSUN/EKONOMİ

Ziraat Fakültesi öğrencileri bu hayvansal ve tarımsal alanlarda hem ürün yetiştiriyor hem de uygulama fırsatı yakalıyor. Elde edilen ürünler ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) logosu altında üniversitenin içinde bulunan satış ofisinde satışa çıkıyor. Ziraat Fakültesi bünyesinde hayvansal ve tarımsal uygulama alanlarında yetiştirilen; süt, yoğurt, ayran, kefir, dondurma, bal, yumurta, bıldırcın yumurtası, meyve fideleri, kivi, kiraz, domates, biber, kestane gibi ürünler satılıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve uygulama alanlarında üretilen ürünleri tanıtan Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Umut Sami Yamak, “Ziraat Fakültesi olarak alanında söz sahibi akademik kadromuz ve fiziki imkânlarımız ile nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve uygulamalarla ön plana çıkmak için çalışmalar yapıyoruz. Fakültemizde öğrencilerimize uygulama laboratuvarı, sera, tarımsal araştırma ve uygulama alanları ile öğrendikleri bilgilerin pekiştirme imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz teorik derslerinin yanında mesleklerinin uygulama boyutunu kavrıyor”

Üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirten Yamak, “Çok uzun yıllardır uygulama alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Bafra ilçesinde 900 dönümlük bir arazimiz mevcut. Bu arazide fakültemizdeki hayvanlar için yem üretiyoruz. Öğrencilerimiz teorik derslerinin yanında bu alanlara giderek mesleklerinin uygulama boyutunu kavrıyor. Bizim açımızdan uygulama alanlarının en büyük avantajı, öğrencilerin bu alanlara gidip gözlem yapması oluyor” ifadelerinin kullandı.

“Ekonomik, doğal ve kaliteli olan ürünlerimize yoğun ilgi var”

Ticari kaygı gütmediklerini ve ürünlerden verimli sonuçlar aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Umut Sami Yamak, sözlerini şöyle tamamladı: “Aynı zamanda gelir elde ettiğimiz ve devamlı olarak üretilen ürünlerimiz var. Günlük 2 bin 500 ile 3 bin arasında yumurta üretiyoruz. Kurupelit Kampüsümüz içerisinde 18 tane seramız bulunuyor. Bu seralarda genellikle öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği lisansüstü çalışmalardan elde edilen; domates, salatalık, biber gibi bostanlık ürünlerden oluşuyor. Bu ürünler mevsimine bağlı olarak satışa sunuluyor. Ürünlerimiz vatandaşlar tarafından sevilerek tercih ediliyor. Sürekli olarak ürettiğimiz diğer ürünler ise; yoğurt, ayran, kefir, bıldırcın yumurtası gibi doğal elde edilen ürünlerdir. Ticari olarak kâr gütmediğimiz için uygulama alanlarından elde edilen ürünlerden fakültemizin ihtiyaçlarını karşılayacak küçük gelirler elde ediyoruz. Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi açısından uygun fiyatla satışa sunuyoruz. Vatandaşların ekonomik, doğal ve kaliteli olan ürünlerimize yoğun ilgi var. Talep görmek bizi mutlu ediyor.”