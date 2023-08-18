'Çorum’u göç alan bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz'

ÇORUM/EKONOMİ

Valiler Kararnamesi ile Samsun’dan Çorum’a atanan Vali Zülkif Dağlı görevine başladı. Valilik’te bir basın toplantısı düzenleyerek ilk mesajını veren Dağlı, “Çorum’umuzu “göç veren değil, göç alan bir kent” misyonuna taşımak adına sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik gelişme hedefleyeceğiz. Çorum’un tarihi dokusu, kültürel mirası ve zenginlikleriyle ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyeline sahip bir şehir olduğunu söyleyen Dağlı, “Bizler, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, koordineli bir şekilde Çorum’umuzun, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmak için mesai mefhumu gözetmeden bu potansiyeli en verimli şekilde kullanarak, halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Yapacağımız tüm iş ve işlemlerimizi siz değerli Çorumluların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, hukuka uygun şekilde gerçekleştirmek ana gayelerimizdendir” diye konuştu

“Çorum’u hedeflerine ulaştırmaya çalışacağız”

Tarımsal üretim ve makine sanayisiyle ön plana çıkan Çorum’un, özellikle tarımsal sulama ve Organize Sanayi Bölgeleri gibi kritik konularda atılacak adımlarla, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla ekonomik yapısının daha da güçleneceğini ifade eden Vali Dağlı, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Şehrimizi, Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda turizmden teknolojiye birçok alanda tüm çabamızla gerçekleştireceğimiz projelerle “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda geliştirerek hedeflerine ulaştırmaya çalışacağız. Ülkemize, Küresel Güç olma yolunda büyük katkı sağlayan Savunma Sanayimiz, alanında yerlilik ve millileşmede önemli mesafe kat etmiştir. Gelecek 5 yıllık (2024 – 2028) dönemde Savunma Sanayi ürünlerimizde yüzde 100 yerlilik oranına ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Çorum ilimizdeki özellikle makine sanayi altyapısı dikkate alındığında, savunma sanayi yatırımlarından ilimize kazandırmak için atılımlar gerçekleştireceğiz. Organize sanayi bölgesi çalışmalarımızda özellikle savunma sanayine çok ağırlık vereceğiz. Gelişen sanayimizde istihdam edilmek üzere nitelikli eleman istihdamında sıkıntı yaşanmaması adına şehrimizde sosyal donatıları, eğitim olanaklarını daha da iyileştirerek, Çorum’umuzu “göç veren değil, göç alan bir kent” misyonuna taşımak adına sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme hedefleyeceğiz” dedi.

“Ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkarmak için çalışacağız”

“7 bin yıllık tarihi, doğal güzelliklerle kaplı coğrafyası, çok kültürlü yapısı, “Dünya Kültür Mirası Listesinde” yer alan “Hattuşa Ören Yeri” eseriyle bir turizm şehri olan Çorum’umuzu tarih, doğa ve yayla turizmi gibi destinasyonlarla ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkararak daha geniş kitlelere tanıtma azmi ve gayreti içinde olacağız. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Çorum, farklı kültür ve inançlardan birçok insanın birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşama çabası içinde olduğu bir kent olmuştur” şeklinde konuştu.