110 milyon dolar yatırım yapılmıştı: Arçelik, Mısır'daki fabrikasını açıyor

Arçelik'in 2022 yılında temelleri atılarak 110 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Mısır'daki fabrikası bugün açılıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre, şirket, fabrikanın yıllık üretim miktarının 1,5 milyon adede ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arçelik'in global büyüme vizyonu çerçevesinde, yatırım süreci hakkındaki bilgiler Şirketimizin geçmiş faaliyet raporlarında açıklanan ve 2022 yılında temelleri atılarak 110 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Mısır'da bulunan fabrikanın açılışı bugün gerçekleştirilecektir.

Buzdolabı ve fırın üretecek

İlk etapta buzdolabı ve fırın üretimi yapılacak fabrikada gelecekte diğer ev aletleri kategorilerinin de üretilmesi planlanmaktadır. 70 bin m² kapalı alan ile birlikte fabrikanın toplam alanı 114 bin m²'dir.

2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Üretimin tam kapasiteyle çalışması durumunda, yaklaşık 2 bin kişilik bir istihdam yaratılması öngörülmekte olup, yıllık üretim miktarının 1,5 milyon adede ulaşması beklenmektedir."