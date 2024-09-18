Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-24' operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da düzenlenen 'Kuyu-24' operasyonunda gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen 'Kuyu-25' operasyonunda yurt dışı firari organize suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilenlere yönelik Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Kuyu-24' operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri tespit edildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen "KUYU-25" operasyonunda Yurt Dışı Firari Organize Suç Örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen Organize Suç Örgütü üyesi 7️⃣ şüpheli yakalandı ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2024
⚠️ Sosyal medyada İstanbul’un Esenyurt ilçesinde motosikletli şüpheli şahısların zırhlı polis… pic.twitter.com/3gwDtkQDXA