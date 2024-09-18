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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-24' operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da düzenlenen 'Kuyu-24' operasyonunda gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-24' operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen 'Kuyu-25' operasyonunda yurt dışı firari organize suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilenlere yönelik Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Kuyu-24' operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri tespit edildi.

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