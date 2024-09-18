Uzmanlardan İsrail’in çağrı cihazlı saldırısı yorumu: "En tehlikeli savaş türü"

Lübnan’da dün meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan çağrı cihazlı saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Ortadoğulu uzmanlar, ABD'ye işaret etti.

Lübnanlı askeri uzman Ali Hamie, saldırının İsrail ve patlayan çağrı cihazlarının üreticisi şirket ve arkasında duran ABD arasında koordinasyon olmadan mümkün olmadığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Bu operasyon eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu da operasyonun üreticiyle yapıldığı anlamına geliyor. Üretici şirket, İsrail’e şifreleri veya çağrı cihazlarının şifrelerini çözme sistemini verdi. Bu noktada, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Amos Hochstein’ın Tel Aviv'e yaptığı son ziyaretle bir bağlantı sezinleniyor. İsrail Başbakanı’nın artık dikkatini Filistin cephesinden Lübnan cephesine kaydırması gerekiyor. Ancak o, Lübnan'da büyük bir operasyona hazırlanmak için biraz zaman kazanmaya çalışıyor."

Hizbullah'tan misilleme beklentisi

Lübnan’ın ciddi bir elektronik savaş durumunda olduğunu söyleyen Hamie, “Hizbullah'ın önümüzdeki saatlerde ve günlerde misilleme amaçlı bir siber operasyon düzenlemesi mümkün” diye kaydetti.

"En tehlikeli savaş türü"

Lübnanlı parlamenter, Kalkınma ve Kurtuluş Partisi üyesi Kasem Haşem, Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in saldırganlığını genişletme politikasının bir parçası olduğunu belirterek siber savaşın, İsrail’in başvurduğu en tehlikeli savaş türü olduğunu kaydetti.

İsrail’in bu saldırıda tek başına hareket etmediğini, muhtemelen işbirlikçilerinin olduğunu dile getiren Haşem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail’den ister bir kara saldırısı, ister hızlı bir sürpriz operasyon ya da başka bir şey olsun her şeyi beklenebilir, ancak Lübnan'daki direniş her türlü senaryoya hazırlıklı. Elbette yaşananlar Hizbullah'ın bir karşılık vermesini gerektiriyor ve özellikle de bu saldırı belirli bir coğrafi bölgeyle sınırlı kalmayıp tüm Lübnan'ı hedef aldığı için bunun olacağına şüphe yok."

Mısırlı gazeteci ve siyaset uzmanı Amr Nassef, Hizbullah'ın güvenlik sistemlerine vurulan bu darbenin acı verici olduğu açık olduğunu kaydederek şunu dedi:

"İsrail, Lübnan'daki hasmıyla karada bir çatışmayı kazanamaz ama bu saldırıyla siber savaşta puan kazanmış oldu."

Nassef, "Teknolojik savaş her türlü çatışmanın bir parçası haline geldi ve Hizbullah'ın çağrı cihazlarına yapılan saldırıda İsrail'e yardım edildiği göz ardı edilemez” diye ekledi.