ABD ile ticaret 'demir'le perçinlenecek

Demir ve demir dışı metaller sektörünün ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 düşüşle 1,06 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 Ocak-Ağustos kümülatif verilerine göre Türkiye ihracatı 164,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, demir ve demir dışı metaller sektörü, aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,7'lik düşüşle 8,5 milyar dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 6 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün ağustos ayında 144,5 milyon dolarla en fazla ihracatı Almanya'ya yaptığını, 60,1 milyon dolarla ABD'nin ikinci, 48,07 milyon dolarla İtalya'nın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Birim ihracat fiyatı 4,54 dolar

Ağustos ayında, sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın 532 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Tecdelioğlu, "Alt sektörlerimizde; Alüminyumda 2023 Ocak-Ağustos dönemi ilk 8 ayda 3,38 milyar dolar, Armatürde 2,67 milyar dolar, Bakırda 1,45 milyar dolar, Mutfak eşyalarında 3,86 milyar dolar, Hırdavatta 1,6 milyar dolar, Yapı malzemelerinde 19,8 milyar dolar ve Dökümde 7,56 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Tecdelioğlu, sektörün 2023 Ocak-Ağustos döneminde birim ihraç fiyatının kilogram başına 4,54 dolara ulaştığını belirtti.

2022’de ABD’ye ihracatta 41,3 artış

Geçen yılı yüzde 16,8'lik büyüme 14,6 milyar dolarlık ihracatla kapatan sektörde ABD, 2022 yılında Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün Almanya ve İtalya’dan sonra en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke oldu. 2022 yılı itibariyle Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründe ABD’ye ihracat 2021’e göre yüzde 41,3 artarak 950 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Miktar cinsinden bakıldığında bir önceki yıla göre yüzde 6,67’lik bir artışla 187 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirildi.

ABD'ye ihracatta zirve yapı sektöründe

2022 yılında alt sektörlere bakıldığında, ABD'ye ihracatta 2,89 milyar dolarla zirvenin yapı malzemeleri sektöründe olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, armatür sektöründen ABD’ye ihracat 2021’e göre yüzde 19,2 artarak 111 milyon dolar, döküm sektöründen 541 milyon dolar, hırdavat sektöründen 500 milyon dolar, mutfak eşyaları sektöründen 258 milyon dolar, bakır sektöründen 99,1 milyon dolar, alüminyum sektöründen 552 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini belirtti.

ABD pazarında öne çıkan ürünler

Alüminyum Alaşımlardan İçi Boş Profiller ürün grubunda ihracatta iki senedir yüzde 100’ün üzerinde değer artışı yaşandığının altını çizen Tecdelioğlu, 2022 ihracatının 123 milyon dolar olduğunu ifade etti. Tecdelioğlu, "Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar, Örme Halatlar ve Benzerleri (elektrik için izole edilmiş olan) ürün grubunda ihracatta iki senedir yüzde 100’ün üzerinde değer artışı ile 2022 ihracatı 37,4 milyon dolar oldu. Demir veya çelikten eşyalar ürün grubunda 2022 ihracatı 16,8 milyon dolar, metalden mobilyalar ürün grubunda 2022 ihracatı 17,4 milyon dolar, Alüminyum alaşımlardan çubuklar ürün grubunda ise 2022 ihracatı 16,6 milyon dolar olarak gerçekleşti

ABD'den alüminyum ve çelik ithalatına ilave vergi

ABD'nin sektöre iki farklı koruma talebi uyguladığını belirten Tecdelioğlu, "Bunlardan ilki Alüminyum ürünlerde uygulanan anti-damping uygulamasıdır. Bu bağlamda ülkemizde Alüminyum Levha ürünleri ve Alüminyum Folyo ürünlerinde anti damping uygulaması yapmaktadır. Bir diğer vergi ise ABD’nin diğer ülkelerden ithalatını ulusal güvenlik açısından incelenmesine yarayan Section 232 isimli yasa kapsamında Türkiye’den Alüminyum ve Çelik ürünleri değerlendirmeye alınmış, yapılan inceleme sonucu Türkiye’den yapılan Alüminyum ve çelik ithalatı ulusal güvenliğe bir tehdit olarak kabul edilmiş ve Alüminyum ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir." dedi.

100 milyar dolar ihracatta kilit rol

ABD'nin halihazırda dünyanın en büyük ithalatçısı olarak ihracatçımız için oldukça önemli bir pazar olarak ortaya çıktığını belirten Tecdelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sektörümüz ülkemizin ABD ile dış ticaret hacminin 100 milyar dolara erişilmesi hedefine katkı yapmayı, bu konuda kilit rolü üstlenmeyi istiyor. Bu amaca ulaşabilmek için uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması, serbest ticaret antlaşması yapılarak ticaretin kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, ABD’de limanlara yakın noktalarda lojistik merkezleri oluşturulmasını ve lojistik zorlukların aşılmasını arzu ediyoruz."

Demir ve demir dışı sektörünün, gelecek dönemde ABD pazarında ihracat artışı için planlanan faaliyetleri şöyle;

-25-26 Ekim 2023 tarihlerinde ABD’nin Nashville kentinde düzenlenmesi planlanan Aluminum USA 2023 fuarına 10 Türk firmasının katılımıyla Milli Katılım organizasyonu düzenlenecek.

-27-29 Şubat 2024 tarihlerinde ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenmesi planlanan International Builder Show fuarına info stand katılımı planlanıyor.

-17-19 Mart 2024 tarihlerinde ABD’nin Chicago kentinde düzenlenmesi planlanan The Inspired Home Show fuarına yaklaşık 40 firma ile milli katılım organizasyonu planlanması yapılacak.

-26-28 Mart 2024 tarihlerinde ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenmesi planlanan National Hardware Show fuarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecek.

-18-21 Mayıs 2024 tarihlerinde ABD’nin Chicago kentinde düzenlenmesi planlanan NRA SHOW fuarına milli katılım organizasyonu planlanıyor.

-30 Eylül-2 Ekim 2024 tarihlerinde ABD’nin Illinois kentinde düzenlenmesi planlanan Die Casting Congress & Exposition 2024 fuarına eş zamanlı sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi hedefleniyor.

- 2024 yılında Bakır sektörüne yönelik olarak UR-GE projesi kapsamında ABD’ye sektörel ticaret heyeti gerçekleştirilecek.