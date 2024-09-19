Ahlatçı Yatırım'dan, Ankara'da yatırımcı zirvesi

Ahlatcı Yatırım, finansal okuryazarlığın artırılması hedefiyle bu yıl düzenlediği geleneksel yatırımcı zirvelerinden bir diğerini, “2024 Yıl Sonu Piyasa ve Borsa Beklentileri” başlığıyla Ankara’da düzenleyecek.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasalarına olan ilgi ve finansal okuryazarlığı artırmak amacı ile 28 Eylül'de düzenleyeceği seminer Ankara Point Hotel’de gerçekleşecek.

13:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan seminerde;Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, Ekonomist Tuğba Özay, Şubeler Koordinasyon Direktörü Hakan Mercan ve Finansal Teknolojiler Uzman Eğitimcisi Hakan Altaç, özel sunumları ile yatırımcılarla bir araya gelecek.

Seminerde ele alınacak konu başlıkları şöyle:

Ekonomiye Genel Bakış

Yıl Sonu Borsa Beklentisi

Dünyada Faiz Politikaları ve Piyasalar

Yatırım Stratejileri

Yatırımcı Psikolojisi