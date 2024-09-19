Ahlatçı Yatırım'dan, Ankara'da yatırımcı zirvesi
Ahlatcı Yatırım'ın, finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla, “2024 Yıl Sonu Piyasa ve Borsa Beklentileri” başlıklı seminer Ankara’da düzenleyecek.
Ahlatcı Yatırım, finansal okuryazarlığın artırılması hedefiyle bu yıl düzenlediği geleneksel yatırımcı zirvelerinden bir diğerini, “2024 Yıl Sonu Piyasa ve Borsa Beklentileri” başlığıyla Ankara’da düzenleyecek.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasalarına olan ilgi ve finansal okuryazarlığı artırmak amacı ile 28 Eylül'de düzenleyeceği seminer Ankara Point Hotel’de gerçekleşecek.
13:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan seminerde;Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, Ekonomist Tuğba Özay, Şubeler Koordinasyon Direktörü Hakan Mercan ve Finansal Teknolojiler Uzman Eğitimcisi Hakan Altaç, özel sunumları ile yatırımcılarla bir araya gelecek.
Seminerde ele alınacak konu başlıkları şöyle:
Ekonomiye Genel Bakış
Yıl Sonu Borsa Beklentisi
Dünyada Faiz Politikaları ve Piyasalar
Yatırım Stratejileri
Yatırımcı Psikolojisi