Akarca Mensucat’tan Sompo Sigorta’ya teşekkür

Kahramanmaraş tekstilinin tanınan firmalarından Akarca Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı A.Gaffar Akarca, 6 Şubat merkezli depremlerin ardından tesisleri tekrar ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirterek bu süreçte kendilerine destek olan Sompo Sigorta’ya teşekkür etti.

Asrın felaketi olan 2 ayı depremde konutlar kadar Kahramanmaraş’taki sanayi tesisleri de hasar gördü. Bu tesislerden biri de Akarca Mensucat oldu. Depremlerin hemen adından tekrar üretime geçip hem şehir hem de ülke ekonomisine katkıda bulunak adına çalışmalara başladıklarını ifade eden Akarca Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı A.Gaffar Akarca, ilk etapta tesisleri tekrar faaliyete geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren de Sompo Sigorta’nın desteğini gördüklerini kaydeden Akarca, “Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren bizleri yalnız bırakmayan özveri ile çalışarak tesislerimizde oluşan yüksek tutarlı hasarın en kısa sürede tespit edilip, hasarın hemen ertesinde avans ödemesinin yapılmasını ve sonrasında neticelendirilmesini sağlayan; SOMPO SİGORTA Genel Müdürü Sayın Fahri UĞUR’a, Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uğur ÖZER’e, Satış Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan BAYATA’ya, Hasar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan ARSLAN’a, Oto Dışı Hasar Koordinatörü Sayın Sevda POYRAZ’a, Reasürans ve Özel Riskler Takım Lideri Sayın Nihan KESERATAR’a, Reasürans ve Özel Riskler Kıdemli Dosya Yöneticisi Sayın Fehime TURŞAK’a, Güney Anadolu Bölge Müdürü Sayın Volkan GÜZHAN’a, Güney Anadolu Bölge Acenta Satış Müdürü Sayın Fatih GÜNEŞ’e, Ac Global Ekspertiz Sayın Cenk Bora BUDAK ve Sayın Cemal SÖNMEZ’e ve her zaman olduğu gibi tüm imkânlarıyla ilk günlerden itibaren yanımızda olan Acentemiz Suat Sigorta Aracılık Hizmetleri

Sayın Mehmet BİLGİÇ’e teşekkür ederim” dedi.