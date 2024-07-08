Arçelik, İngiltere'deki Whirlpool fabrikasını kapatacak, 150 kişiyi işten çıkaracak

Whirlpool'un Avrupa'daki faaliyetlerini satın alan Arçelik, birleşme öncesi Whirlpool Europe bünyesinde bulunan üretim tesislerinden İngiltere'deki kurutucu fabrikasının verimsizlik nedeniyle kapatacak. Yaklaşık 150 kişinin iş akitleri feshedilecek.

Arçelik'ten KAP'a Cuma akşamı yapılan açıklamada, "Birleşme ile hedeflenen sinerjilerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan analizler sonucunda, birleşme öncesinde Whirlpool Europe bünyesinde bulunan üretim tesislerinden İngiltere'deki kurutucu fabrikasının verimsizlik nedeniyle kapatılması amacıyla ilgili ülke düzenlemelerine göre zorunlu ilk aşama olan çalışan görüşmelerine başlanmış olup, kapanış sürecinin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir" denildi.

Açıklamada, söz konusu tesis kapanışının konsolide seviyede ciro kaybına neden olmasının beklendiği belirtilerek, kapanış nedeniyle gündeme gelebilecek tek seferlik giderlerin finansal tablolara yansıtılacağı kaydedildi.

Arçelik beyaz eşya üreticisi ABD'li Whirlpool'un Avrupa faaliyetlerinin Arçelik kontrolü altında birleştirilmesi ve Whirlpool'ün MENA bölgesindeki faaliyetlerinin devralınması işlemlerinde kapanış Nisan ayında gerçekleşmişti.