Audi'nin Brüksel'deki yönetimi mahkemelik oluyor!

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, Alman otomotiv şirketi Audi'nin Brüksel'deki yönetimine karşı dava açılmasının planlandığı belirtildi.

euronews'in haberine göre bu açıklama, yönetimin işçileri dışladığı ve çalışmaktan alıkonulduklarına dair iddiaların akabinde geldi. İşçilerin bu nedenle hukuki işlem başlatacağı söyleniyor.

Audi'den yetkililer, Belçika'daki tesisi yeniden yapılandırmayı düşündüklerini bildirdi. Şirketin Temmuz 2024'te, Q8 e-tron üretimini beklenenden önce sonlandırmayı duyurmasının ardından neredeyse iki aydır fabrikada büyük bir sessizlik var.

Bu karar, Q8 e-tron modeline olan talebin önemli ölçüde düştüğü ve fabrikanın bir dizi yapısal sorunla yüzleştiği dönemde alındı.

Halihazırda Brüksel tesisinde 3.000'den fazla kişi çalışıyor. Tesise yeni bir alıcı bulunmazsa ve fabrika kapanırsa, ekim ayında yaklaşık 1.500 işini kaybedilebilir, gelecek yıl da 1.100 kişi daha işten çıkarılabilir.

Tesiste işten çıkarmaların 2025 sonunda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Yönetim ve iş gücü arasında savaş kızışıyor

Belirsizlik ve olası iş kaybı gibi nedenlerden ötürü şimdiye dek Audi yönetimi ile fabrika çalışanları arasında bir dizi anlaşmazlık yaşandı.

Sendikalar şirketin geleceği netlik kazanana kadar hiçbir aracın fabrikadan çıkmayacağını belirtiyor. Tesiste 200 kadar aracın bulunduğu tahmin ediliyor. İşçiler geçtiğimiz cuma sabahı greve başlamış ve otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Audi Brüksel yönetimi, üretimin perşembe günü yeniden başlamasını umut ettiklerini açıklamıştı. Ancak sendikalar bunun "gerçekçi" olmadığını belirtti.

"Eğer bir çözüm bulamazsak, fabrika tamamen kapanacak"

Brabant Metal İşçileri Federasyonu (FGTB) Başkanı Najar Lahouari, The Brussels Times'a verdiği demeçte, "Yönetim bize birkaç yatırımcıyla görüşme içinde olduklarını söylüyor, ancak burada toplamda 3.000 işçimiz var. Yatırımcılar 3.000 kişiyi işe alacak mı?" ifadelerini kullandı.

"İşçiler motivasyonunu kaybetti. Gelecekte ne olacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Ailelerimize ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Eğer bir çözüm bulamazsak, fabrika tamamen kapanacak" diye ekledi.

Audi Sözcüsü Wolfgang Schmid, mevcut durumla ilgili Euronews'e yaptığı açıklamada, "Geçen hafta çalışanlara, üretimin yeniden başlaması ve mevcut durum hakkında bilgi verdikten sonra, sendikalar işbaşı yapmama kararı aldı," dedi.

"Bunu dikkate aldık ve bu nedenle pazartesi günü fabrikayı açmadık. Üretimin düzenli ve güvenli bir şekilde yeniden başlaması için gerekli koşullar oluşur oluşmaz yeniden imalata başlayacağız. Bu tüm tarafların yararına olacak," diyerek ekledi.

Schmid son olarak, "Tüm tarafları ihtiyatlı davranmaya çağırıyoruz. Ortaklarımızla yapıcı bir diyalog sürdürmek istiyoruz," diye konuştu.

Flaman sosyalist sendikası ABVV, montaj hattı işçilerinin cuma sabahı Forest üretim tesisine geldiğini ama yönetim ve sendikalar arasındaki görüşmeler neticesinde işe başlamama kararı alındığını duyurmuştu.

ABVV temsilcilerinden Franky De Schrijver, "Bu sabah fabrika tamamen doluydu. Yönetimden bir konuşma daha yapıldı, ardından sendikalar kısa bir konuşma yaptı ve insanlar iş bıraktı," diye konuştu.

Sendika temsilcisi, yönetimin sakinliği sağlamak için girişimlerde bulunulup bulunulmayacağı konusunda "hiçbir fikri" olmadığını ifade etti.