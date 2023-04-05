Bakan Kirişci’den buğday fiyatlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu. Burada sektöre ilişkin değerlemelerde bulunan Bakan Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Mart'tan itibaren 2 ay uzatılmasıyla rahat nefes aldıklarını söyledi.

Kirişci, "Bugün buğdayın tonu ne kadar biliyor musunuz? Buradaki maliyetler de dahil, nakliye de dahil 295 dolar. Nereden geldi? 445 dolardan. Bu 295 dolar belki zaman içerisinde daha da düşebilir." diye konuştu.

Kirişci, tahıl koridorunun ‘barış koridoru’na dönüştüğünü vurgulayarak, "Ülke olarak biz de bundan pozitif yönde istifade etmiş olduk çünkü bu dışa bağımlılığınız, enerjide, gübrede dışa bağımlılığınız, bunların hepsi bizim için bir nefes almayı da beraberinde getirdi. Her ne kadar üretimde, tedarikte bir aksaklık olmamış olsa bile hem de pandemi dönemi de dahil üreticimiz, çiftçimiz tarlasında, ahırında, ağılında, kümesinde, bağında, bahçesinde üretmeye devam etti ve bizi dünyada diğer ülkelerden ayrıştıran bir çiftçimiz oldu. Her daim olduğu gibi o dönemde de fedakarlık yapan bu ülkenin eli öpülesi üreticileri olmuş oldu." ifadelerini kullandı.

“20 yıllık sürede 96 milyar dolarlık ihracat fazlamız var”

Dünyadaki küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önemine işaret eden Kirişci, kuraklık konusunda sıkıntı yaşanmaması için suyun dikkatli kullanılması gerektiğini örnekler vererek açıkladı.

"Bu ülke üretmiyor, her şeyi ithal ediyor." diyenlere eleştiri de yönelten Kirişci, "Bu ülke üretiyor. 85 milyonu, 4,5 milyon düzensiz göçmeni, 50 milyonun üzerinde turisti, 185 milyon bizim ülkemizi de bir hat olarak kullanıp başka ülkelere erişen turistleri, uçak yolcularını, artı 30 milyar dolarlık ihracat kapsamında da başka ülkelerdeki insanları doyuran bir tarım sektörü var. Bu ülkenin üreticisi üretiyor. 'Efendim, peki ithalat da yapıyoruz.' Doğru. O da var ama önemli olan ithalatla ihracat arasında net ihracatçı mısınız, net ithalatçı mısınız? Biz net ihracatçı konumundayız ve şu geride kalan 20 yıllık sürede 96 milyar dolarlık ihracat fazlamız var." şeklinde konuştu.

"Artık planlı üretimi hayata geçireceğiz"

Kirişci, tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Tarım Komisyonunda kabul edilerek yasalaştığını anımsatarak, “Değişikliklerden en önemlisi ve en can alıcı olanı; özellikle tarım tarafında planlı üretimle ilgili olandı. Artık planlı üretimi hayata geçireceğiz. Bu ülkenin kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanma çabası içerisinde olacağız. Suyumuzu dikkate alacağız, toprağımızın verimliliğine bakacağız. Oradaki iklimsel değerleri esas alacağız.” dedi.

Kırsaldan kente göç edildikten sonra 2 yıldan fazla boşta kalan tarla, bağ ve bahçelerin kiralanacağını, elde edilen kira gelirinin yer sahiplerine verileceğini, bu şekilde toprakların boş kalmayacağını anlatarak, "Türkiye'de 3 milyon çiftçi ve 40 milyon hissedar var. 686 bin hektar alanda bu alanlar atıl durumda. Bu alanlar üretim için kullanılacak ve bu üretimden de elde edilecek gelirler ülkenin üretim miktarında, ihracatında, çiftçinin refahında, ülkenin tarımsal gayri safi hasılasında önemli artışlar sağlayacak. İsrafı önlemiş, tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.