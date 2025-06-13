Türk deri ihracatçıları Garda Fuarı’na 94 firma ile katılıyor

İZMİR / EKONOMİ

Avrupa’nın ve dünyanın en prestijli ayakkabı ve saraciye fuarları arasında yer alan Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı, 103. edisyonuyla 14-17 Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Riva del Garda kentinde düzenleniyor. Türkiye bu yıl da Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonuyla fuarda güçlü katılımı ile dikkat çekiyor.

Fuarın, 41 ülkenin temsil edildiği ve 100'ü aşkın ülkeden profesyonel ziyaretçilerin ağırlandığı global bir ticaret platformu olarak öne çıktığını dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, “Garda Fuarı, sektörümüzdeki firmalar için yeni iş birliklerine ve yüksek hacimli siparişlere zemin hazırlıyor. Son edisyonu Ocak 2025’te gerçekleştirilen fuara 97 Türk firması katıldı ve Türkiye, ev sahibi İtalya ile Çin’in ardından en yüksek katılım sağlayan ülke olmuştu. Haziran 2025 fuarında ise 94 Türk firması yer alacak. Bunlardan 38’i birliğimiz organizasyonuyla milli katılım sağlıyor.” dedi.

Fuarda özellikle markalı, kaliteli, farklı ve özgün tasarıma sahip Türk ürünlerine Avrupa pazarında ciddi bir ilgi gözlemlendiğini vurgulayan Zandar, “Firmalarımız başta büyük perakende zincirleri ve koleksiyon hazırlayan profesyonel alıcılar olmak üzere yüksek sayıda ziyaretçiden sipariş alıyor. Fuara olan ilgi, sektördeki firmaların pazarlama gücünü ve ihracat potansiyelini artırıyor. Türk deri sektörü olarak hem ürün kalitesini hem de dijital altyapısını dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

2024 Haziran fuarında, 40 bölgeden 1.108 katılımcı firma ve 13.000’e yakın ziyaretçi yer aldı. Fuar; İtalyan Ticaret Ajansı (Italian Trade Agency), İtalyan Ayakkabıcılar Odası (Assocalzaturifici) ve Riva del Garda Belediyesi tarafından destekleniyor. Özellikle Assocalzaturifici fuara yönelik güçlü bir katılım desteği sunuyor.

Fuar idaresi, Türk firmalarının yanı sıra Brezilya, Portekiz, İspanya, Birleşik Krallık, Hindistan ve Pakistan’dan gelen ayakkabı ve saraciye sektörü temsilcileriyle networking toplantıları düzenleyerek uluslararası iş birliklerini destekliyor.