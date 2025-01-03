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BDDK'nın taslağı onaylanırsa: 5 yılda neredeyse bankaların yarısı CEO değiştirecek

Bankaların CEO'ları ve yöneticilerine görev süresi sınırı getirileceği iddiasına göre, uygulama hayata geçerse 4 bankada acil CEO değişimi ve 5 yıl içinde de bankaların neredeyse yarısının CEO’larının değişmesi gerekecek.

Haber Merkezi
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BDDK'nın taslağı onaylanırsa: 5 yılda neredeyse bankaların yarısı CEO değiştirecek
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Bloomberg’in haberine göre, BDDK’nın CEO ve yöneticilerin bankalardaki görev sürelerinin sınırlandırılmasına yönelik bir taslak hazırlığında, ancak henüz konuya yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Bankacılık kaynakları bu yöndeki bir düzenleme isteğinin bir süredir var olduğunu doğrularken, eğer iddia edildiği şekliyle taslak düzenleme çıkarsa, (bankalardan görüş alındığı ve geri dönüşlere göre taslakta değişiklik yapılabileceği düşünülüyor) Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda görev alan CEO'ların birçoğu değişecek.

Türk bankacılık sektörünü CEO değişimi bekliyor

Toplam 44 bankanın bilgileri üzerinden cnbce.com tarafından yapılan araştırmaya göre, mevcut durumda 10 yıllık sınırı doldurmuş veya aşmış olan banka CEO'su sayısı 4 olurken, yani bankaların yüzde 9'unda acil bir CEO değişimi yapılabileceği anlamına geliyor.

Bunun üzerine önümüzdeki 2 yılda görev değişikliği yapılması gerekecek banka sayısı ise 7'ye, tüm bankalardaki CEO değişimi oranı ise yüzde 16'ya çıkıyor.

Önümüzdeki 3 yılda görev süresi dolacak 3 CEO daha bulunurken, 5 yıl içerisinde ise toplam 44 CEO'nun yüzde 41'i yani 18'i, CEO'luk bayrağını bir başkasına devredecek.

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