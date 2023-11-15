Bebe çocuk konfeksiyonunda yeni trendler Bursa’da görücüye çıktı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından BEKSİAD, UTİB ve UHKİB destekleriyle gerçekleştirilen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 19’uncu kez kapılarını açtı. Açılışa Bursa Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ile sektör temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan BEKSİAD Başkanı Yıldız, Türkiye’deki bebe çocuk hazır giyim üretiminin yüzde 50’den fazlasını üreten Bursa’da 4 bine yakın firmanın 80 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Yıldız, Bursa’nın bu sektörde moda trendlerini belirleyen kent olduğuna işaret etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’nın tekstildeki önemine dikkati çekerek Bursa’nın üretimdeki gücünü artırmaya devam ettiğini dile getirdi.