BİSİAD Başkanı İdris Doğrul: “Kolektif çalışma yaygınlaşmalı”

Esra Özarfat

BURSA - Bilişim sektörü temsilcileri iftar programında bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak’ın konuşmacı olarak katıldığı programda STK başkanları ile sektör temsilcileri de yer aldı. Toplantının açılışında konuşan BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, sektörle ilgili bilgiler verdi.

Doğrul, dünyada yaşanan dijital dönüşümün sancılarının yeni yeni hissedilmeye başlanacağını belirterek, “Dünyanın değişimi noktasındaki ara bir dönemdeyiz. Bir işin içinde bilişim yoksa o işin devam etmesi mümkün değil. Yapay zeka ile ilgili, görsel efekt, veri mühendisliği alanlarında Türkiye hazırlık yapmalı. Aksi halde korkunç bir yıkımla karşı karşıya kalabiliriz. Öte yandan nitelikli iş gücü, enflasyonist baskı, TL’nin değersizliği, kurun üzerindeki baskı bilişim sektörünü yoruyor. İşçiliklerimiz ve maliyetlerimiz diğer sektörlere göre hatırı sayılır vaziyette yüksek. Sürdürülebilir yapı için finansal kaynaklara ulaşım da sektör üyelerini zorluyor” dedi.

Sektörün kolektif çalışması gerektiğine vurgu yapan Doğrul, “Kolektif çalışmayı bilmiyoruz. Birbirimizin rakibi değil, partneriyiz. Çok nitelikli işler yaparken aynı masa etrafında toplanamadığımız için sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. İnsan gücü kaynağımızın bir kısmını İstanbul’a, bir kısmını da Avrupa’ya kaptırdık. Biz de kaynağımızı yeniden Anadolu’dan toplamak için çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili hazırlanan projeyi de tanıtacağız” diye konuştu.