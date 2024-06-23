ÇCSİB 2023’ün ihracat şampiyonlarını açıklıyor

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2023 Yılı İhracat Şampiyonlarını açıklıyor. 28 Haziran Cuma günü, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay’ın katılımıyla düzenlenecek 6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde çimento, cam ve seramik sektöründe faaliyet gösteren firmalara toplam 76 ödül takdim edilecek.

Erdem Çenesiz: “İhracatımızı 10 yılda yüzde 48 artırdık”

2023 yılında dünya ve Türkiye ekonomisinde üç sektör için kısıtlayıcı koşullar oluştuğunu söyleyen Erdem Çenesiz, “Tüm zorluklara ve artan rekabete karşı sektörlerimiz 2023 yılında 4,9 milyar dolarlık ihracat yaptı. Böylece ihracatımızı son 10 yılda yüzde 48 artırma başarısını gösterdik. Bu başarılarıyla sektörlerimize ve ülke ekonomimize değerli katkılar sağlayan firmalarımızı kutlamak ve ödüllerini takdim etmek üzere geleneksel hale gelen törenimizde bir araya geleceğiz” dedi.