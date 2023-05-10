CNBC Türkiye, yayın hayatına yeniden başlıyor

CNBC Türkiye, CNBC ve İlbak Holding'in girişimiyle yayın hayatına başlıyor. Merkezi İstanbul'da bulunacak CNBC Türkiye, günde en az 10 saat canlı yayın içeriğiyle finans, ekonomi ve iş dünyası haberlerine yer verecek.

Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünya geneli CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.

Ekim 2023'te lansmanı planlanan CNBC Türkiye, uydu, kablo, karasal yayın ağları, internet yayın platformları ve geniş bant hizmeti sunan platformlar üzerinden ülke genelinde izleyicilere erişim sunacak.

“Türkiye'de izleyici ile yeniden buluşmaktan çok heyecanlıyız”

Konuya ilişkin açıklama yapan CNBC International Başkanı ve Genel Müdürü John Casey, küresel bir marka olarak, yerel düzeyde iş haberleri, içgörüler ve analizler sunmanın öneminin farkında olduklarını belirtti. Casey, “İlbak Holding ile birlikte CNBC Türkiye'yi müjdelemekten ve CNBC'nin eşsiz ve dinamik içeriğini Türkiye'de yeniden izleyici kitleleri ile buluşturmaktan ötürü çok heyecanlıyız.” ifadesini kullandı.

"Ülkemizdeki iş piyasalarında çığır açacak"

İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak da CNBC'yi Türkiye'ye ilişkin şunları kaydetti: “CNBC Türkiye, taahhüt ettiğimiz eksiksiz, tarafsız, doğru bilgi ve haber içeriğiyle hiç şüphesiz ülkemizdeki iş piyasalarında çığır açacak. Türkiye, 85 milyonluk nüfusu ve büyüyen yatırımcı tabanıyla hareketli ve çok yönlü bir ekonomiye sahip. Amacımız, karar alma süreçlerini kolaylaştıracak gelişmiş bir bilgi akışı sağlamak ve Türkiye'deki iş dünyasının ve piyasaların tüm potansiyelini ortaya çıkarmak. CNBC Türkiye, izleyicilerinin sürekli değişen küresel iş ortamında bilinçli kararlar almalarına ve fırsatları yakalamalarına yardımcı olacak.”

TV kanalının, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye'nin kalkınmasında da önemli bir rol oynayacağını kaydeden İlbak, CNBC International ile yaptıkları bu güçlü ortaklığın, Türk ekonomisinin gücünü ve dinamizmini de göstereceğini vurguladı.