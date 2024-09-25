Demir çelik sektörü, Yıldız Demir Çelik’in sponsorluğunda SteelOrbis etkinliğinde buluştu

24 Eylül’de Kocaeli’nde gerçekleşen SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantısında, demir çelik sektörü bir kez daha bir araya geldi. Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden Yıldız Demir Çelik’in platin sponsorluğunu üstlendiği etkinliğe, sektöre yön veren 500’den fazla profesyonel katılım sağladı. Etkinliğin açılış konuşmasını Mesut Özdöl yaptı. Ardından, Yıldız Demir Çelik Pazarlama Müdürü Reyhan Öztürk, şirketin yolculuğunu ve çelik sektörüne bakış açılarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, Mesut Özdöl’ün moderatörlüğünde düzenlenen “Çelik Piyasalarını Neler Bekliyor” başlıklı panelde, Yıldız Demir Çelik Yurt İçi Ticari Satış Müdürü Vedat Acar, Beko Satın Alma Kategori Müdürü Bayçu Ongunyurt ve Gökmetal Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin kapanışında ise ünlü ekonomist Kerim Rota, “Küresel Ekonomi ve Türkiye Güncel Makro Analizi” başlıklı sunumuyla son ekonomik gelişmeleri ve geleceğe dair öngörülerini paylaştı. Rota, dünyada enflasyon ve faiz oranlarının seyrine dikkat çekerek, mevcut ekonomik fırsatlar ve riskler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye özelinde ise enflasyon beklentilerinin kırılıp kırılmayacağı, iç talepteki düşüşün olası etkileri, reel ücretlerin ve alım gücünün nasıl şekilleneceği gibi kritik konulara değindi. Ayrıca, 2025 yılında döviz kurları ve faiz oranları hakkında beklentilerini de katılımcılarla paylaştı.

“STARGATE” yenilenen yüzüyle kullanıcılarıyla buluştu

Yıldız Demir Çelik, etkinlikte çevrimiçi müşteri portali olan STARGATE’in yeni yüzünü de tanıttı. Güncellenen haliyle STARGATE, kullanıcı dostu ekranıyla müşterilerine yenilikçi ve dinamik bir deneyim sunuyor. Portal içerisinde müşteriler; siparişlerini, sevk hareketlerini ve finansal işlemlerini takip edebilirken, ürün test raporlarına da hızlıca erişim sağlayabiliyor.

Yıldız Demir Çelik Müşteri Deneyimi ve Pazarlama Direktörü Yelda Güney Liman, dijitalleşmenin çağın en önemli araçlarından biri olduğunu belirterek, “Hem sektörümüzdeki diğer oyuncularla hem de müşterilerimizle etkili iletişim kurabilmek için tüm mecraları titizlikle kullanıyoruz. Bu doğrultuda, sektörümüzün en önemli buluşmalarından biri olan SteelOrbis toplantılarına platin sponsor olarak destek veriyoruz. Bu etkinlikte, müşterilerimize 7/24 hizmet sunduğumuz STARGATE portalimizin yeni yüzünü de tanıtma fırsatı yakaladık. Müşterilerimizin talepleri ve beklentileri değiştikçe, biz de proaktif yaklaşımımızla başta STARGATE olmak üzere tüm platformlarımızı yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.