ABD ve Çin verileri metallerde toparlanma yarattı

Temel metal fiyatları, hisse senedi piyasasındaki kazanımları takip ederek ve faiz indirimi umutları ve bazı talep endişelerini hafifleten beklenenden iyi gelen ABD verileriyle desteklenerek yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.08'de %1,4 artarak 8.915 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, %1,4 artarak 71.920 yuan/tona (10.022,44 dolar) çıktı.

ABD işsizlik başvuruları geçen hafta beklenenden daha fazla düştü ve fiziki metal talebini azaltacak olası bir ekonomik resesyon korkularını yumuşattı.

Yine de Fed politikacıları enflasyonun faiz indirimlerine izin verecek kadar soğuduğundan giderek daha fazla emin oluyorlar ve bu da metal fiyatları için destekleyici oluyor.

Ancak haftalık bazda bakır hem LME hem de SHFE'de beşinci kez üst üste düşüşe hazırlanıyor. Her iki kontrat da haftanın başlarında mart ayından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Bir işlemci, metal fiyatlarının birkaç seans daha toparlanmaya devam edebileceğini ancak daha yüksek fiyatlar için sınırlı bir katalizör olduğunu söyledi ve Eylül 2019'da en yüksek seviyesine çıkan LME bakır envanterlerine işaret etti.

LME'de alüminyum %1,3 artarak 2.302,50 dolar/tondan, nikel %1,6 artarak 16.405 dolar/tondan, çinko %1,9 artarak 2.696,50 dolar/tondan, kurşun %2,1 artarak 2.006 dolar/tondan ve kalay %2,6 artarak 31.290 v işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %1,4 artarak 19.175 yuan/tondan, nikel %2,6 artarak 131.230 yuan/tondan, çinko %3,4 artarak 22.630 yuan/tondan, kurşun %3 artarak 17.855 yuan/tondan ve kalay %4,8 artarak 257.320 yuan/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, beklenenden iyi Çin enflasyonuyla toparlandı

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'den beklenenden iyi enflasyon verileriyle desteklenerek toparlandı, ancak talep ve yüksek arz konusundaki endişeler nedeniyle haftalık kayba hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %1,35 artışla 749,5 yuan/ton (104,54 dolar) seviyesinde tamamladı. Kontrat, hafta boyunca şimdiye kadar %1,6 düştü.

Singapur Borsası'ndaki Eylül vadeli demir cevheri, TSİ 06.35'te %1,9 artarak 101,85 dolar/tona çıktı ve bu hafta şimdiye kadar %1,9'luk bir düşüşe işaret ediyor.

Çin'in tüketici fiyatları, temmuz ayında beklenenden daha hızlı bir oranda arttı. Pekin, üretici fiyat deflasyonu devam etmesine rağmen, ekonomik toparlanmanın yavaşlaması karşısında zayıf tüketici sektörüne desteğini artırdı.

Ayrıca analistler, daha geniş finansal piyasalardaki risk alma eğiliminin emtia piyasalarını yukarı itmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Ancak bazı analistler, bunun temellerde bir dönüşümden çok uzak olduğunu belirtti. Bir analist, "Bu, keskin fiyat düşüşlerinin ardından geçici bir toparlanma olabilir, ancak cevher talebi düşen sıcak metal üretimiyle sınırlanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri yükseldi, koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %1,11 ve %0,2 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,7, sıcak haddelenmiş rulo %0,35 yükseldi, paslanmaz çelik sabit kaldı ve filmaşin %0,27 düştü.