“Çin, olası bir savaşa karşı hazırlık yapıyor”

EVRİM KÜÇÜK

Dünyanın en büyük emtia ithalatçısı Çin bu yılın ilk yarısında yüklü alımlarına devam ederek büyük bir petrol, doğalgaz, bakır ve tahıl stoku oluşturdu. Ekonomisindeki baskılara karşın ülkenin yaptığı alımlar bazı kesimlere göre fiyat eğilimlerini takip ederek geleceğe yönelik kendini garanti altına almak için hazırlıklı olma amacı taşıyor. The Economist, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalesinde, Çin’in olası bir savaşa karşı hazırlık yaptığını iddia ediyor.

Demir cevheri, bakır ve gaz stoku büyüyor

Çin’in demir cevheri ithalatı, yılın ilk yarısında 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.8 oranında güçlü bir artış gösterdi ve 611.18 milyon tona çıktı. İthalattaki artış daha fazla çelik üretmek için değil, stokları yeniden oluşturmak için kullanıldı. Yılın ilk altı ayında toplam doğal gaz ithalatı 14.3 artışla 64.65 milyon tona yükseldi. İşlenmemiş bakır ithalatı 2024 yılının ilk yarısında yüzde 6.8 artışla 2.76 milyon tona yükseldi ve bu da nispeten güçlü bir performans gibi görünüyor. Kömür ithalatında da ilk yarıda yüzde 12.5 oranında güçlü bir artışla 249.57 milyon ton alım yapıldığı dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta The Economist tarafından yayınlanan makaleye göre Çin'in ham petrol stokları günde 900 bin varil artıyor ve stok 1.3 milyar varile ulaşmış durumda. Bu, ülkenin 115 günlük ithalat ihtiyacını karşılamaya yetiyor ve hükümet şirketlere bu birikimi hızlandırmaları talimatını verdi. Çin’in ayrıca depolarında 25 milyar metreküp doğal gazı var ve 2030 yılına kadar 85 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip olma yolunda ilerliyor.

“Muazzam yeni tahıl, doğal gaz ve petrol stokları, ileride bir sorun olduğunu gösteriyor,” diye yazan The Economist, “Çin’in peşinde olduğu kaynaklar, uzun süren bir çatışmada hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağı kaynaklar” ifadesini kullanıyor. Özellikle Çin'in Güney Çin Denizi üzerinde kontrol sağlamak için askeri güç kullanabileceğine dair tavrı ve küresel çaptaki jeopolitik gerginlikler ülkenin savaş hazırlığı yaptığı yorumlarına neden oluyor.

Buğday stoklarının %51'ine sahip

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17’sine ev sahipliği yapan Çin, şu anda dünya toplam buğday stoklarının yaklaşık yüzde 51’ine, mısırın yüzde 70’ine ve pirincin yüzde 70’ine sahip. Bunun ülkenin en az bir yıllık ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar olduğu tahmin ediliyor. Çin ayrıca 2018’in iki katı olan 44 milyon ton soya fasulyesi stoklamış durumda.