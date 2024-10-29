ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 26 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 artarak 1 milyon 660 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 74,7 kapasite ile çalıştılar.

Yıl başından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 72 milyon 729 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.