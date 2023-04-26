ABD’nin çelik ithalatı %14,2 arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), ABD'nin Mart ayındaki çelik ithalatının Şubat'a göre yüzde 14,2 artarak 2 milyon 614 bin ton olduğunu açıkladı. Bu rakamın 1 milyon 906 bin tonu nihai çelik ithalatından oluştu.

Ancak, 2022 yılının başından bu yana toplam ve nihai çelik ithalatı sırasıyla yüzde 11,5 ve yüzde 14,5 azaldı. Nisan 2022 ile Mart 2023 arasındaki 12 aylık dönemde de toplam ve nihai çelik ithalatı sırasıyla yüzde 10,3 ve yüzde 2,5 azaldı.

Mart ayındaki nihai çelik ithalatının pazar payı tahmini yüzde 22 iken, 2023'ün ilk üç ayında yüzde 23 olacağı öngörülüyor.

Bu veriler, ABD'nin çelik ithalatındaki değişkenlikleri gösterirken, nihai çelik ithalatının Mart ayında da önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koyuyor.