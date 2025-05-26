Çin'de demir cevheri fiyatları düştü

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı gündüz işlemlerini yüzde 2,21 düşüşle metrik ton başına 706,5 yuan (98,47 dolar) seviyesinden tamamladı.

Seansın başlarında kontrat 704 yuana ulaşarak 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge haziran ayı demir cevheri 07:08 GMT itibariyle yüzde 1,09 düşüşle ton başına 97,05 dolardan işlem gördü.

Danışmanlık şirketi Mysteel, “Çin'in ithal demir cevheri fiyatları 19-23 Mayıs tarihleri arasında hem spot hem de vadeli piyasalarda düştü ve çelik üreticilerinin sıcak metal üretimi, çelik talebinin düşük olduğu sezonun yaklaşmasıyla birlikte daha da geriledi” dedi.

Broker Everbright Futures, demir cevheri talebini ölçmek için kullanılan sıcak metal üretiminin mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,48 azalarak 2,4 milyon tona gerilediğini, ancak üretimin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi.

Broker Galaxy Futures, inşaat ve emlak sektöründe devam eden zorlukların yurtiçi çelik talebini önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Yine de para birimini altı büyük rakibi karşısında takip eden ABD dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 98,813'e geriledi ve geçen haftaki yüzde 1,9'luk düşüşünü genişletti.

Daha zayıf bir dolar, dolar cinsinden varlıkları diğer para birimlerini elinde tutanlar için daha uygun hale getiriyor.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri zayıflarken, koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,96 ve yüzde 1,72 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 1,67, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 2,03, paslanmaz çelik yüzde 0,04 gerilerken filmaşin yüzde 2,58 düştü.