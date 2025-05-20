Demir fiyatları Çin verileriyle yön arıyor

Vadeli demir cevheri fiyatları, yatırımcıların Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler karşısında çelik üretimine yönelik kısa vadeli esnek talebi tartması nedeniyle dar aralıkta işlem gördü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.52'de yatay seyrederek 723,5 yuan/ton (100,17 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Singapur Borsası'nda gösterge haziran ayı demir cevheri, yüzde 0,15 artışla 99,6 dolar/tondan işlem gördü.

Danışmanlık şirketi Mysteel, Çinli demir cevheri madenciliği işletmelerinin üretiminin, daha fazla madende faaliyetlerin yeniden başlamasıyla geçen hafta artmaya devam etti.

Analistler, demir cevheri talebini ölçmek için kullanılan sıcak metal üretiminin aylık bazda yüzde 0,35 düşüşle 2,45 milyon tona gerilediğini belirtti.

Analistler, sıcak metal üretiminin bir önceki aya göre hafif bir düşüş göstermesine rağmen, üretimin hala nispeten yüksek olduğunu ve imalatta çelik talebinin artmaya devam ettiğini kaydetti.

Arz tarafında, başlıca üreticiler Avustralya ve Brezilya'dan demir cevheri sevkiyatları aylık bazda yüzde 9,53 artışla 33,48 milyon tona yükseldi.

Çin'de fabrika üretimindeki yavaşlama ve perakende satış rakamlarının beklentileri karşılayamaması ve yeni konut fiyatlarındaki durgunluğun devam etmesi de genel havayı etkiledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,76 ve yüzde 0,98 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 0,39, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,19, filmaşin yüzde 0,54 ve paslanmaz çelik yüzde 1 değer kaybetti.