Demir fiyatları geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeler içeren geniş bir paketi açıklamasının ardından düştü, ancak çelik üretim bileşenine yönelik mevsimsel talep düşüşü yumuşatmaya yardımcı oldu.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs demir cevheri kontratı, TSİ 05.40'ta yüzde 0,2 düşüşle 789,5 yuan/tona (108,12 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'nda referans Mayıs demir cevheri, yüzde 0,79 düşüşle 102 dolar/ton oldu.

Bir analist ABD tarifeleri beklenenden daha agresif olduğunu ve bu durumun demir piyasalarını etkileyeceğini belirtti.

Trump dün, ABD'ye ithal edilen çoğu mal için yüzde 10'luk bir asgari tarife açıkladı, düzinelerce ülkeden gelen ürünlere çok daha yüksek vergiler uygulandı ve bu da enflasyonu artırma ve ABD ve dünya çapındaki ekonomik büyümeyi durdurma tehdidinde bulunan bir ticaret savaşını daha da kötüleştirdi.

Çin ithalatı yüzde 34'lük bir tarife ile vurulacak ve toplam yeni vergi yüzde 54'e çıkacak.

Pekin bugün ABD'yi son tarifelerini derhal iptal etmeye çağırdı ve kendi çıkarlarını korumak için karşı önlemler sözü verdi.

Yine de çelik üreticileri Mart ve Nisan aylarındaki en yoğun inşaat sezonunda üretimi artırarak fiyatlardaki düşüşü yumuşattı.

Analistler, "İnşaat faaliyetleri hızlanırken Çin limanlarındaki spot alımların canlı olduğu söyleniyor" dedi ve üreticilerin çeliğe yönelik aşağı yönlü talebe daha fazla güvendiğini kaydetti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,31 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik endeksi kayıp bildirdi. İnşaat demiri yüzde 0,03, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,33, paslanmaz çelik yüzde 1 düştü, filmaşin ise yüzde 0,24 yükseldi.