Demir fiyatları gerilese de haftalık bazda yükselişte!

Vadeli demir cevheri fiyatları, artan ticaret savaşı endişeleriyle geriledi, ancak Çin'de çelik üretiminin temel bileşenine yönelik talebin güçlenmesiyle haftalık kazanca hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.37'de yüzde 0,57 düşüşle 782,5 yuan/ton (107,7 dolar) seviyesinden işlem gördü. Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde 2,96 değer kazandı.

Singapur Borsası'nda gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 0,52 düşüşle 102,95 dolar/tondan işlem gördü ve bu hafta şimdiye kadar yüzde 3,14 değer kazandı.

Analistler, sıcak metal üretiminin mart ayında aylık bazda 10.200 ton artışla 2,3728 milyon tona yükselmeye devam ettiğini ve günlük ithal cevher tüketiminin aylık 13.200 ton artış kaydettiğini belirtti.

Analistler, türev ürün talebinde mevsimsel bir iyileşme olduğunu ve kısa vadede demir cevheri ikmali için talep olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bazı analistler uzun süreli bir ticaret savaşına ilişkin endişelerin 2 Nisan tarife duyuruları öncesinde artmış göründüğüne dikkat çekiyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,26 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi düştü. İnşaat demiri yüzde 0,53, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,3, filmaşin yüzde 0,2 gerilerken, paslanmaz çelik yüzde 0,56 değer kazandı.