Temel metaller, faiz indirimi umuduyla yükseldi, arz tehdidi nikeli destekledi

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 06.25'te yüzde 0,9 artışla 9.170 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır, yüzde 1,2 artışla 73.630 yuan/tona (10.341,73 dolar) çıktı.

Fed önümüzdeki hafta faiz indirimlerine muhtemelen yüzde çeyrek puanlık bir indirimle başlayacak.

Bu indirim ekonomik büyümeyi ve metal talebini artırabilir ve dolar üzerinde baskı yaratarak dolar fiyatlı metalleri diğer para birimlerini kullananlar için daha ucuz hale getirebilir.

LME'de nikel yüzde 0,6 kadar 16.200 dolar/tona yükselerek 4 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. SHFE'de nikel ise yüzde 3 kadar artışla 124.600 yuan/ton oldu. Ancak her iki kontrat da arz fazlası baskısı nedeniyle aylık bazda düşüş kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın Batı yaptırımlarına misilleme olarak nikel de dahil olmak üzere çeşitli emtia ihracatını sınırlamayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Salı günü açıklanan verilere göre, LME'ye kayıtlı depolardaki nikelin beşte birinden fazlası Rusya menşeli. Rusya, dünyanın en büyük nikel üreticilerinden ve Çin ile Avrupa'nın önemli tedarikçilerinden biri olan Nornickel'e ev sahipliği yapıyor.

LME'de alüminyum yüzde 1,2'ye varan artışla 2.400 dolar/tona yükselerek 5 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Çinko da 2.803,50 dolar/ton ile bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, kurşun yüzde 0,4 artışla 1.995,50 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,2 artışla 31.015 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,9 artışla 19.715 yuan/ton ile 10 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Çinko yüzde 2,8'lik bir artışla 23.360 yuan/tona yükseldi. SHFE'de kurşun yüzde 1,3 artışla 16.680 yuana ve kalay yüzde 1,1 artışla 254.150 yuan/tona yükseldi.