Temel metallerin çoğu, ABD faiz indirimi iyimserliğiyle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 06.50'de %0,2 artarak 8.986 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Eylül ayı bakır kontratı, %0,2 artarak 72.260 yuan/tona (10.095,56 dolar) çıktı.

ABD enflasyonunun yavaşladığını gösteren verilerin ardından dolar geriledi ve bu durum Fed'in gelecek ay borçlanma maliyetlerini düşürebileceği yönündeki bahisleri destekledi.

Piyasa katılımcıları ayrıca, geçen yıl dünya bakırının yaklaşık %5'ini üreten BHP'nin devasa Escondida madenindeki grevi de izliyor. Bu yıl maden arzı kısıtlıydı ve kısmen bakır fiyatlarının mayıs ayında rekor seviyelere ulaşmasına katkıda bulundu. Ancak, LME depolarındaki yüksek bakır katot envanterleri nedeniyle kazançlar sınırlı oldu.

Bir işlemci, "9.000 ila 9.050 dolar arasında bakır satıcıları arzı var ve bu Escondida grevi nedeniyle. Yüksek Asya bakır envanterleri metalin toparlanması için havayı bozuyor" dedi.

LME'de alüminyum %0,3 artarak 2.341,50 dolar/tondan, çinko %0,1 artarak 2.717 dolar/tondan, kurşun %0,7 artarak 2.022,50 dolar/tondan, kalay %0,1 düşerek 31.385 dolar/tondan ve nikel ise yatay seyrederek 16.275 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %0,6 artarak 19.160 yuan/tondan, nikel %0,5 artarak 128.670 yuan/tondan, çinko %0,3 artarak 22.845 yuan/tondan, kurşun %0,3 artarak 17.485 yuan/tondan ve kalay neredeyse sabit kalarak 256.070 yuan/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, 14 ayın en düşük seviyelerine geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, bugün de düşüşünü sürdürerek 14 aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine ulaştı. Düşüşte, Çin'deki emlak verilerinin sürekli olarak zayıf kalması ve talep görünümüne ilişkin karamsarlığın artması etkili oldu.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %2,85 düşüşle 698 yuan/ton (97,52 dolar) seviyesinde tamamladı. Bu, 31 Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye. Kontrat bu ay şimdiye kadar %8,4 düştü.

Singapur Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, TSİ 07.24'te % 2,7 düşerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviye olan 93,6 dolar/tona geriledi.

Çin'deki gayrimenkul yatırımı, Ocak-Haziran aylarında %10,1 düştükten sonra, bir yıl öncesine göre ilk yedi ayda %10,2 düştü. Resmi veriler, yılın ilk yarısında %23,7'lik bir düşüşün ardından, taban alanıyla ölçülen yeni inşaat başlangıçlarının yıllık bazda %23,2 düştüğünü gösterdi.

2021'den bu yana süren krizde sektörün düşen payına rağmen gayrimenkul piyasası Çin'in en büyük çelik tüketicisi olmaya devam ediyor.

Analistler, cevher fiyatlarının, 100 dolarlık destek seviyesini aşmış olması nedeniyle değerleme açısından daha fazla düşüş alanı olacağını düşünüyor.

Analistler, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik endekslerinin keskin fiyat düşüşleriyle daha fazla kayıp kaydettiğini ve hissiyatın bozulduğunu belirtti.

SHFE'de inşaat demiri %0,9, sıcak haddelenmiş rulo %2,01, filmaşin %1,37 ve paslanmaz çelik %0,11 düştü.