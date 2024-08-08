Yeşil Dönüşüm Sohbetleri'nde çelik sektörü masaya yatırıldı
Didem Eryar Ünlü moderatörlüğünde gerçekleşen Yeşil Dönüşüm Sohbetleri’nin ikincisinde çelik sektöründe yeşil dönüşüm masaya yatırıldı.
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Çelik sektöründe yeşil dönüşüm ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Yeşil Dönüşüm Sohbetleri'ne, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzman Dursun Baş, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bilecik Demir Çelik AŞ Genel Müdürü Muammer Bilgiç, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin katıldı.
Demir-Çelik