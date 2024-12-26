Kızıldeniz'deki gerilim Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı gelirini vurdu

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede bölgesel gelişmelerin bu yıl Suveyş Kanalı'nı nasıl etkilediğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda yaşananlar, Suveyş Kanalı ve dünya ticaretini olumsuz etkiledi. Suveyş Kanalı gelirleri, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki gelişmeler sebebiyle 2024 yılında yaklaşık 7 milyar dolar düştü."

Açıklamada Suveyş Kanalı'nın 2024 yılı gelirlerinin ne kadar olduğuna dair bilgi verilmedi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Rabi, daha önceki açıklamalarında, Süveyş Kanalı'ndan 2022/2023 mali yılında 1,5 milyar ton yük taşıyan 25 bin 911 geminin geçtiğini, 9,4 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtmişti.

Kızıldeniz'deki durum nedir?

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.