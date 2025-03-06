MSC Cruises kış rotasına Türkiye’yi de ekledi

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Küresel kruvaziyer turizminden aldığı payı artıran Türkiye, global devlerin kış rotasına da girmeye başladı. Dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinden MSC Cruises, Türkiye’de ilk kez kış rotasına İstanbul ve İzmir’i ekledi. MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, hedeflerinin daha fazla Türk yolcuyu ağırlamak olduğunu belirterek, özellikle daha öncesinde hiç kruvaziyer seyahati deneyimi olmayan genç çiftleri ve çocuklu aileleri ağırlamak istediklerini söyledi.

Kruvaziyer devi, kış seferlerini MSC Sinfonia gemisiyle yapıyor. 2.700 yolcu ve 900 kabin kapasiteli gemiyle kasım ve nisan ayları arasında her hafta, İstanbul ve İzmir limanlarından düzenlenen seferleri 7 gece 8 günlük bir programdan oluşuyor. Gemi, Türkiye-Yunanistan- İtalya rotasını izliyor. MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, Türkiye’de kendi ofisiyle hizmet veren tek kruvaziyer şirketi olarak, bu pazara yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. MSC’nin kış rotasına Türkiye’ye dahil etmesinin de bunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Işın Hekimoğlu, “Ancak henüz Türk yolcularımızın sayısı, uluslararası yolcularımıza kıyasla yeterli sayıda değil” dedi.

Türkiye’de kruvaziyer turizminin pahalı bir tatil seçeneği olarak algılanmasının bunun en temel nedeni olduğunu dile getiren Hekimoğlu, “Kruvaziyer tatilinin Türk yolcular için alternatiflerine kıyasla daha ekonomik ve erişilebilir bir alternatif olduğunu anlatmak istiyoruz. Kruvaziyer tatili, otellere kıyasla daha uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunuyor. MSC Sinfonia’da 8 gün 7 gece için kış rotası rezervasyonları, 399 Euro’dan başlıyor. Bu fiyata 24 saat açık büfe, alakart restoranlarda sabah, öğle akşam yemekleri ve gemideki tüm eğlence ve aktiviteler de dahil. Valiz derdi, ya da ulaşım için ekstra harcama derdi yok. En önemlisi de yüzen otelde konaklarken her sabah farklı bir ülkede uyanma şansınız oluyor. Biz özellikle gemilerimizdeki imkanlar sebebiyle genç çiftler ve çocuklu aileleri hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

AB’de öğrencilerin ilgisi artıyor

Hekimoğlu, Avrupa’da özellikle de İtalya’da kruvaziyer turizmine ilginin çok yüksek olduğunu, hatta öğrencilerin de tercihi olduğunu ifade ederek, “Kruvaziyer turlarına yönelik yanlış algılardan biri de bu tatilin belli bir yaşın üstündekilere hitap edildiğinin sanılması. Pahalı sanıldığı için ancak emekli olununca yapılabilecek bir tatil diye düşünülüyor. İtalya’da bu yanlış algı ortadan kalktığı için kruvaziyer en gözde tatil seçeneği” dedi.

“Erken rezervasyon, vize süreci için de çok önemli”

MSC Cruises’ın Türkiye hareketli programları, İtalya ve Yunanistan limanlarını içerdiğinden tüm misafirlerin Schengen vizesi alması gerekiyor. Işın Hekimoğlu “Her ne kadar vize ile ilgili süreçler zorlu olsa da misafirlerimizi erken rezervasyona yönlendirerek vize başvuruları için gereken süreçlerini erkenden gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Gemilerimizle seyahat için tek girişli bir Schengen vizesi yeterli oluyor” diyerek Türk yolcuların kruvaziyer seyahatiyle ilgili akıllarındaki soruları cevapladı.

Memnuniyet oranı %85

MSC’de müşteri memnuniyet oranının yüzde 85’lerde olduğunu ifade eden Hekimoğlu, “Kruvaziyer seyahat deneyimini yaşayan yolcularımızın yaklaşık yüzde 85’i, bir sonraki seyahatini tekrar kruvaziyerlerde tercih ediyor” dedi. MSC Cruises’ın filosunda 22 gemi bulunuyor. İnşa aşamasında olan bir gemi de filoya katılmak için gün sayıyor. Farklı büyüklükteki gemilerin en büyüğü olan 333 metrelik gemi 6.700 yolcu 2.614 kabine sahip. MSC, kış rotası dışında yazın da iki gemiyle Türkiye’ye uğrak yapıyor. Bu gemilerin 7 günlük fi yatları da 899 Euro’dan başlıyor. MSC Sinfonia, Türk yolcuları İstanbul’da alıyor. Hekimoğlu, yabancı yolculardan İstanbul Limanı’yla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, “Limanın şehrin merkezinde olması ve yük limanıyla iç içe olmaması büyük bir avantaj” dedi. Hekimoğlu, gelen yabancı yolcuların günlük kişi başı ortalama 100-200 Euro harcadığını ifade etti.