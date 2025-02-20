TEMSA, denizcilik sektörünü elektrifikasyonla dönüştürüyor

Türk ticari araç sektörüne öncülük eden TEMSA, elektrifikasyon ve batarya yönetimi alanındaki uzmanlığını denizcilik sektörüne de taşıyor. Mobilitenin elektrifikasyonu hedefiyle çalışmalarını sürdüren TEMSA, marine araçlarının elektrifikasyonundaki tecrübesi ile, iş birliği yaptığı ve Türkiye’nin önde gelen yat üreticilerinden olan YUKA YAT’ın OPENBOW Classic teknesine elektrikli batarya desteği sağladı.

YUKA YAT’ın OPENBOW Classic Teknesi'nin özellikleri

Bosphorus Boat Show Kara Fuarı 2025’te tanıtılan ve TEMSA tarafından geliştirilen 102 kWh kapasitedeki batarya paketine sahip YUKA YAT’ın OPENBOW Classic Teknesi, 20 knot hızla yaklaşık 1,5 saatlik menzil sunuyor. Yaklaşık 30 deniz mili mesafe kat edebilen tekneyi tüm marinalardaki sigorta panellerinden ortalama 6 saatte şarj etmek mümkün olabiliyor. Hızlı şarj ünitesi kullanıldığında ise %0’dan %80’e sadece 30 dakikada ulaşabiliyor. Batarya paketinin sağladığı sessiz seyir, deniz ekosistemine zarar vermeden konforlu bir yolculuk imkânı sunuyor.

Deniz taşımacılığına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdüren TEMSA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle 2022 yılında hayata geçirdiği deniz taksilerin elektrifikasyonu projesiyle de sektörde sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Sektördeki dönüşümün hızlanmasıyla, elektrikli teknelerin yaygınlaşması ve denizcilikte çevre dostu çözümlerin daha fazla benimsenmesi bekleniyor.