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Turkcell 5G teknolojisi, Rams Park’ta deneyimlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, dört büyüklerin statlarına 5G şebekesi kurulacağını ve halka açık şekilde denemeler yapılacağını açıklamasının ardından Turkcell harekete geçti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Turkcell tarafından kurulan baz istasyonları ile bu akşam oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında ilk 5G sinyali verilecek. 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında ise 5G’ye uyumlu cihazlara sahip olan Turkcell abonesi taraftarlar, 5G’nin farkını deneyimleyebilecek.

Haber Merkezi
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Turkcell 5G teknolojisi, Rams Park’ta deneyimlenecek
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Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta ilk 5G sinyalini verecek.

Yapılacak kapsamlı testler sonrasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında ise stadyumdaki Turkcell aboneleri 5G teknolojisini deneyimleyebilecek. Tüm Türkiye’nin büyük heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı öncesi ve sırasında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta kurulan baz istasyonları ile 5G sinyali verilecek. Telefonları 5G uyumlu olan taraftarlar, futbolun coşkusunu ve 5G bağlantı keyfini aynı anda yaşayacak.

“Teknolojinin olduğu her yerde Turkcell de var”

Söz konusu etkinliğin, stadyumlar gibi internetin yoğun kullanıldığı kalabalık ortamlarda 5G performansını görmek açısından çok önemli olduğuna işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:

“5G için geri sayım devam ediyor. Turkcell olarak, 5G çalışmalarımıza uzun zaman önce başladık. Temmuz 2022 itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın liderliğinde 5G teknolojisini ilk kez İstanbul Havalimanı'nda üç operatöre de servis verecek şekilde hizmete sunduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda 5G takvimi yaklaşırken, biz de bu konudaki yatırım ve hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhale sürecinin tamamlanarak 5G'nin 2026’da tam olarak devreye alınmasıyla, Turkcell abonelerinin ortalama internet hızları mevcudun da üzerine çıkacak. Bu da daha hızlı veri transferi, düşük gecikme süreleri ve yüksek kaliteli bağlantılar sağlayacak.

Turkcell olarak ihalesinin bu yıl içinde yapılması planlanan 5G teknolojisini test etmek ve deneyimletmek adına, Galatasaray-AZ Alkmaar ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmalarının uygun ortamlar olduğunu düşünüyoruz. Derbi maçında sunacağımız bu deneyimle de taraftarlara ve Turkcell’lilere sporun coşkusunu ve teknolojinin hızını aynı anda yaşatmış olacağız. Her zaman dediğimiz gibi; teknolojinin olduğu her yerde Turkcell de var.”

5G uyumlu cihaza ve 4.5G sim karta sahip olmak gerekiyor

Turkcell’in 5G hizmetinden faydalanabilmek için 5G uyumlu cihaza ve 4.5G sim karta sahip olmanız gerekiyor. Bu koşulları sağlayan Turkcell abonelerinin 5G yazıp 2200’a SMS göndererek 5G deneyimini aktive etmesi gerekmektedir. 

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