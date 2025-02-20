Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

TFF, Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakemi de belli oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Slavko Vincic'in derbide yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

55 yıl sonra ilk

Yabancı hakem atamasıyla birlikte Süper Lig tarihinde 55 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Nitekim ezeli rakipler arasında yabancı bir hakemin görev yaptığı son mücadele 26 Nisan 1970 tarihinde oynandı. Avusturyalı Alois Kessler'in orta hakem olarak düdük çaldığı karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Mithatpaşa Stadı'ndaki dev derbide tek golü Nedim Doğan kaydetti.

Slavko Vincic kimdir?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır.

Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.

Borussia Dortmund-Real Madrid maçını yönetti

İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley'de 1 Haziran 2024'te Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan ve İspanyol ekibinin 2-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi finalini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi.

Sloven hakem, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7, Uluslar Ligi'nde 2 karşılaşma yönetti. Sloven hakem, ülkesi dışında Yunanistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde maçlara çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSV Eindhoven-Juventus: 3-1

Arsenal-PSG: 2-0

Barcelona-Bayern Münih: 4-1

Real Madrid-Milan: 1-3

Bayer Leverkusen-Iner: 1-0

Monaco-Aston Villa: 1-0

Lille-feyenoord: 6-1

YUNANİSTAN

PAOK-Panathinaikos: 0-0

Olympiakos-Panathinaikos: 1-1

SUUDİ ARABİSTAN

Al Ahli-Al Halila: 1-2

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Shabab Al Ahli-Al Wasl: 3-0

ULUSLAR LİGİ

Almanya-Hollanda: 1-0

İtalya-Fransa: 1-3