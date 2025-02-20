VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda rekor katılım

İSTANBUL-EKONOMİ

Yüzlerce sporcunun farklı kategorilerde mücadele ettiği organizasyon, rekor katılımla gerçekleşecek. 2628 sporcunun katılımıyla start alacak maraton, her seviyeden koşucuyu bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü ortaya koyacak.

Trabzon’un geleneksel spor etkinliklerinden biri olan VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 23 Şubat 2025 tarihinde 4 farklı parkuru ile sporseverleri bir araya getirecek. Yarı maraton (21K), 10K, halk koşusu ve çocuk koşusu olmak üzere dört ayrı kategoride düzenlenen organizasyon, her seviyeden katılımcıya hitap ediyor. Profesyonel atletlerden amatör sporculara, her yaştan koşusever Trabzon’un eşsiz manzarası eşliğinde parkurları tamamlamak buluşacak.

Ödüller

- 21K genel klasmanda birinciye 50.000 TL, ikinciye 40.000 TL, üçüncüye 30.000 TL, dördüncüye 20.000 TL, beşinciye 10.000 TL

- 21K yaş kategorisinde birinciye 6.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye 2.000 TL

- 21K Türk sporcularda birinciye 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 15.000 TL, dördüncüye 7.000 TL, beşinciye 5.000 TL

- 10K genel klasmanda birinciye 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 15.000 TL, dördüncüye 10.000 TL, beşinciye 6.000 TL

- 10K yaş kategorisinde birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye 1.500 TL

- Halk koşusunda ise birinciye 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL ve üçüncüye 15.000 TL, dördüncüye 8.000 TL, beşinciye 6.000 TL ve altıncıya 3.000 TL, yedinciye 3.000 TL, sekizinciye 3.000 TL, dokuzuncuya 3.000 TL ve onuncuya 3.000 TL olarak dağıtılacak.