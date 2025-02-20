Caiz, Türkiye'nin bankasız nüfusuna finansal katılımı nasıl sağlıyor?

Dijital ve mobil bankacılığın yükselmesine rağmen, Türkiye’de milyonlarca kişi hala finansal hizmetleri kullanmayı tercih etmiyor. Caiz, güvenli ve İslam’a uygun bir alternatif sunarak bu açığı kapatmayı amaçlıyor.

Caiz, sadece bir kripto para birimi değil; geleneksel bankacılıkla etkileşimde zorluk yaşayanlar için etik, erişilebilir alternatifler sunmayı amaçlayan bir finansal ekosistem. Birçok insan, bankacılık hizmetlerinden güvensizlik, bilgi eksikliği, erişilebilirlik sorunları ve dini değerlere duyarsızlık nedeniyle kaçınıyor. Caiz, İslami ilkelere dayanarak; faiz, spekülasyon, belirsizlik ve risk ve toplum için zararlı, sosyal sorumluluğu ihlal eden işlere yatırım yapmayı yasaklayan finansal hizmetler sunuyor.

Caiz, merkeziyetsiz ledger teknolojisini İslam’a uygun kaidelerle birleştirerek, sürdürülebilir kripto finansmanı, yatırımcılar ve toplum için tercih edilen bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca, bu çözümlerin dijital, şeffaf ve etik ilkelere uygun olmasını sağlıyor. Caiz, bu gereksinimleri karşılayarak, bireylerin ve işletmelerin güvenle işlem yapabilecekleri bir platform sunmayı hedefliyor.

Caiz, Türkiye'nin bankasız müslümanları için finansal hizmetleri nasıl erişilebilir kılıyor?

Ekonomik zorluklar devam ederken ve geleneksel finansal hizmetlere erişim sınırlıyken, Türkiye, kripto para benimseme konusunda önde gelen ülkelerden biri haline geldi. Bu kapsamda blokzincir teknolojisi ve Web3 çözümleri de sınır ötesi işlemleri yeniden şekillendirerek birikim yapmak ve ek gelir oluşturmak için yeni fırsatlar sunuyor.

Kripto ticaret hacmi açısından dünya genelinde dördüncü sırada yer alan Türkiye’de tahmin edilen işlem hacmi 170 milyar dolara kadar ulaşmış durumda. Türkiye’nin dijital finansal benimsemesi hızla arttıkça, Caiz gibi yenilikçi yaklaşımlar, daha kapsayıcı ve güvenilir bir finansal geleceğin inşa edilmesine katkı sağlıyor. Düzenleyici çabalar devam ederken, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan listede 76 şirket yer alıyor ve 2025 yılına kadar kripto para kullanıcılarının sayısının 26 milyona ulaşması bekleniyor.

Birçok kişi için finansal güvenlik yalnızca erişimle ilgili olmayıp, aynı zamanda bir güven meselesi. Gizli ücretler, uzun işlem süreleri ve faiz temelli sistemler, geleneksel bankacılığı çözümden çok bir yük gibi hissettiriyor. Diğer taraftan, kripto paralar bir alternatif sunmakla birlikte kendi içinde spekülasyon, volatilite ve denetim eksikliği gibi riskleri de barındırıyor.

Caiz, tüm bu çalışmalar karşısında farklı bir yol sunarak İslami finans ilkelerine dayalı bir şekilde, paranın etik, şeffaf ve sömürüden uzak bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Geleneksel bankaların aksine, faiz temelli kârlılığa karşıt bir yaklaşım sergilenirken, spekülatif kripto paralardan farklı olarak da istikrara odaklanılıyor.

Bu güvenlik ve özgürlük dengesi, Caiz’in Merkeziyetsiz-Merkezi Finans (DeCe) modelinde mümkün olarak bu sistemin, merkeziyetsiz ağların esnekliğini, düzenlenmiş finansın istikrarı ve hesap verebilirliğiyle birleştiriyor. Kullanıcılar, gizli ücretler veya gereksiz kısıtlamalar olmadan serbestçe ve aynı zamanda finansal seçimlerinin etik ve yasal standartlara uygun bir şekilde işlem yapabiliyor.

Caiz, blokzincir seviyesinde IFBA konsensüs mekanizması üzerinde işliyor. Geleneksel blokzincir modellerinin aksine, IFBA her işlemin doğrulandığı, etik olduğu ve spekülasyon ya da faiz temelli kazançlardan uzak olduğu bir sistemi garanti ediyor. Bu, kullanıcıların servetlerini depolayabileceği, ödemeler gönderebileceği ve değerlerinden ödün vermeden güvenle yatırım yapabileceği anlamına geliyor.

Caiz, kendi blokzincirine doğru yol alırken etik finansın sadece mümkün değil, gerekli olduğunu kanıtlıyor. Modern finans endüstrisini İslami finans ilkeleriyle birleştirerek, paralarını daha adil ve şeffaf bir şekilde yönetmek isteyenler için pratik, güvene dayalı bir alternatif sunuyor.

Caiz, şeffaflık ve etik finansı bir araya getirerek, insanlara paraları üzerinde daha fazla kontrol sağlarken, finansal seçimlerinin değerleriyle uyumlu olmasını temin eden güvenli, sınır tanımayan bir alternatif sağlıyor. Yenilikçi çözümleri, finansal hizmetlere sınırlı erişimi olan milyonlarca insana hitap eden Caiz, bu alandaki öncü bir platform olarak konumlanıyor.