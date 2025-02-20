Ford'un piyasa değerini aşmıştı: Nikola, iflas korumaya başvurdu

Bir zamanlar Ford’dan daha yüksek bir piyasa değerine sahip olan şirket, faaliyetlerini sürdürebilmek için ek finansman sağlamayı veya alıcı bulmayı başaramadı.

Nikola Çarşamba günü, mahkeme onayı beklenirken varlıklarının açık artırma ve satışına gideceğini duyurdu. Şirketin iflas işlemlerini finanse etmek ve 11. Bölümden çıkmak için yaklaşık 47 milyon dolar nakit parası bulunuyor.

İflas başvurusunda şirketin 1 ila 10 milyar dolar arasında yükümlülükleri listelenirken, şirketin alacaklı sayısı da 1.000 ila 5.000 arasında değişiyor.

Invezz'de yer alan habere göre, Nikola CEO’su Steve Girsky bir basın bülteninde, “Elektrikli araç sektöründeki diğer şirketler gibi, faaliyet gösterme yeteneğimizi etkileyen çeşitli piyasa ve makroekonomik faktörlerle karşı karşıya kaldık. Ne yazık ki, bu önemli zorlukların üstesinden gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız yeterli olmadı ve Yönetim Kurulu, Bölüm 11’in Şirket ve paydaşları için koşullar altında ileriye doğru en iyi olası yolu temsil ettiğine karar verdi” ifadelerini kullandı.