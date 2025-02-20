ABD’de iki küçük uçak havada çarpıştı

Marana Polis Departmanı, kazada iki kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Marana Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, uçaklarda toplam dört kişinin bulunduğu ancak diğer iki kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmediği kaydedildi.

Yetkililer, havalimanının kaza soruşturması tamamlanana kadar kapalı kalacağını duyurdu. Marana Bölgesel Havalimanı Müdürü Galen Beem, “Bu olaydan etkilenen bireyler ve aileler için derin üzüntü duyuyoruz. Marana Polis Departmanı ve Kuzeybatı İtfaiye Bölgesi ekiplerinin hızlı müdahalesi için minnettarız,” dedi.

Havalimanında kule bulunmuyor

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Marana Bölgesel Havalimanı’nın bir “kontrolsüz alan” olduğunu ve burada aktif bir hava trafik kontrol kulesinin bulunmadığını açıkladı. Bu tür havalimanlarında, pilotlar genellikle ortak bir frekans üzerinden diğer uçaklarla iletişim kurarak iniş ve kalkışlarını koordine ediyor. Ancak pilotların, federal havacılık düzenlemelerine uyması zorunlu.

Havacılıkta artan kazalar endişe yaratıyor

Kazanın ardından NTSB ve FAA ekipleri olay yerine giderek incelemelere başladı. NTSB yetkilileri, bir gün sonra sahada detaylı inceleme yapacaklarını ve uçakların enkazını değerlendireceklerini bildirdi.

Son dönemde art arda yaşanan uçak kazaları, hava güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor. 29 Ocak’ta Washington’daki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı’nda bir askeri helikopter ile American Airlines’a ait bir yolcu uçağının çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Bunun yanı sıra, Philadelphia’da bir hava ambulansı uçağının düşmesi, Alaska’nın Nome kenti yakınlarında 10 kişinin öldüğü bir uçak kazası, Scottsdale’de bir özel jetin pist dışına çıkarak pilotun hayatını kaybetmesi ve son olarak Toronto’da Delta Havayolları’na ait bir uçağın iniş sırasında yan yatması gibi olaylar dikkat çekiyor.

Küçük uçaklar daha fazla risk taşıyor

NTSB’nin Ocak ayı verilerine göre, ticari ve özel uçuşları kapsayan uçak kazalarının sayısında tarihi bir düşüş yaşandı. Ancak küçük uçakların, büyük yolcu uçaklarına kıyasla daha fazla kazaya karışma olasılığı taşıdığı belirtiliyor.

FAA kurallarına göre büyük hava yolu şirketleri daha sıkı düzenlemelere tabi tutulurken, özel uçuşlar ve genel havacılık kapsamındaki uçaklar daha esnek kurallara tabi oluyor. Yine de bu uçakların düzenli bakım ve denetim süreçlerinden geçtiği ifade ediliyor.

Dünya genelinde 340 binden fazla özel ve genel havacılık uçağı bulunduğu tahmin edilirken, bunların 204 bininin ABD’de faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.