Deri sektöründen ‘sürdürülebilir’ atak

Organik Giyim Sanayicileri Derneği (OGSD), doğaya saygılı sürdürülebilir ürünlerin kullanımını teşvik etme amacıyla 7-8-9 Mart tarihlerinde 600 yıllık geçmişe sahip, kürk ve deri sektörünün Türkiye’deki merkezi konumunda olan Zeytinburnu’nda, Fişekhane’de ‘Deri Günleri’ni organize ediyor. Dünyada deri ve kürk konfeksiyonunda 3’üncü büyük ihracatçı, tekstil sektöründe ise 6’ncı büyük ihracatçı konumunda olan Türkiye’nin bu gücünü sürdürülebilir üretim anlayışıyla pekiştirdiğini ifade eden OGSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yavuz Boynukısa, “Düzenlediğimiz Deri Günleri ile üretici firmalarımızı iç piyasa ile buluşturarak kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Kadınlara özel sürprizler

Deri Günleri’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel birbirinden değerli sürpriz hediyelerle ziyaretçilerini karşılayacağını ifade eden Ali Yavuz Boynukısa, “Moda, tasarım ve el işçiliğinin en seçkin örneklerinin sergileneceği etkinlikte, katılımcılar hem sektör profesyonelleriyle tanışma hem de benzersiz fırsatlarla alışveriş yapma imkânı bulacak. Ayrıca, Türk kadınının zarafetini ve şıklığını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde üreticisi olduğumuz kaliteli ve özgün ürünlerle buluşturacağız. Deri ve tekstil sektörünün en seçkin koleksiyonları, bu özel etkinlikte tüketicilerle buluşarak unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunacak.” ifadelerini kullandı.

Deri Günlerinin, sadece bir fuar olmanın ötesine geçerek moda tutkunları, sektör profesyonelleri ve girişimciler için benzersiz ticaret ve networking platformu sunmayı hedeflediğini kaydeden Ali Yavuz Boynukısa, katılımcıların, perakende sektörüne doğrudan erişim sağlayarak sıcak satış yapma imkânı da bulacağını söyledi.

Birçok isim etkinliğe katılıyor

Bu etkinlikte yer almak isteyen markalar ve katılımcılar için başvurular başladı. Sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu etkinlik, deri sektörünün önemli isimlerini bir araya getirecek. Fişekhane’de 7-8-9 Mart’ta düzenlenecek Deri Günleri’nin ilk gününde Bircan Bali, Aleyna Dalveren, Yeliz Yeşilmen, Banu Alkan, Tuğba Özay, Nagihan Karadere, Damla Ersubaşı ve daha birçok isim ziyaretçilerle buluşacak.