  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında
Takip Et

SON DAKİKA... Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'da olağanüstü fiyat hareketliklerine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlattı.

Bu hareketliliği, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendiren başsavcılık, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Ne oldu?

Borsa İstanbul'da şubat ayında olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin ihbarlar yapılmıştı.

İhbarlar üzerine Cumhuriyet Başsavılığı harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldığını duyurmuştu.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır" denilmişti.

Borsada 7 şirket temettü kararı aldı: Hangi şirket, ne kadar kâr dağıtacak?Borsada 7 şirket temettü kararı aldı: Hangi şirket, ne kadar kâr dağıtacak?Borsa Haberleri
SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındıSPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındıBorsa Haberleri
Gündem
İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu
İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu
Nimet Tanrıkulu ilk duruşmada tahliye edildi
Nimet Tanrıkulu ilk duruşmada tahliye edildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 yıldır aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 yıldır aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
Survivor Hikmet Tuğsuz'a cezaevi yolu: İki ayrı suça daha karıştığı iddiası
Survivor Hikmet Tuğsuz'a cezaevi yolu: İki ayrı suça daha karıştığı iddiası
Bursa için korkutan uyarı: 28 bin bina yıkılabilir
Bursa için korkutan uyarı: 28 bin bina yıkılabilir
Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı
Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı