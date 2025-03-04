Antakya TSO’nun adı Hatay TSO oldu

HATAY/EKONOMİ

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinin yanı sıra Samandağ, Altınözü ve Defne ilçelerine de hizmet veren Antakya TSO’nun isim değişikliği sonrasında, daha geniş alanda ve daha etkili hizmet vermesi hedefleniyor. Mevcut görev ve sorumluluklarını sürdürecek olan Oda, artık Hatay genelinde faaliyet gösterecek.

Oda Başkanı Hikmet Çinçin, alınan kararın Hatay’ın ekonomik yapısına önemli katkı sunacağını belirterek, “Bu isim değişikliği ile Odamız, Hatay genelini kapsayan daha güçlü bir kurumsal kimlik kazanacaktır. Yeni ismimizle, kentimizin ekonomik ve ticari gelişimine daha güçlü biçimde katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Hatay ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde de; isim değişikliğinin, ilin ticaret ve sanayi alanındaki temsil gücünü artıracağını ve daha kapsayıcı bir kimlik oluşturacağı belirtildi.