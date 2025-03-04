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Antakya TSO’nun adı Hatay TSO oldu

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ANTAKYA TSO) adı, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (HATAY TSO) olarak değiştirildi. Oda Meclisinin isim değişikliği hakkındaki kararı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) onayının ardından, ilgili kurum ve kuruluşlara resmen bildirildi.

Haber Merkezi
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Antakya TSO’nun adı Hatay TSO oldu
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HATAY/EKONOMİ

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinin yanı sıra Samandağ, Altınözü ve Defne ilçelerine de hizmet veren Antakya TSO’nun isim değişikliği sonrasında, daha geniş alanda ve daha etkili hizmet vermesi hedefleniyor. Mevcut görev ve sorumluluklarını sürdürecek olan Oda, artık Hatay genelinde faaliyet gösterecek.

Oda Başkanı Hikmet Çinçin, alınan kararın Hatay’ın ekonomik yapısına önemli katkı sunacağını belirterek, “Bu isim değişikliği ile Odamız, Hatay genelini kapsayan daha güçlü bir kurumsal kimlik kazanacaktır. Yeni ismimizle, kentimizin ekonomik ve ticari gelişimine daha güçlü biçimde katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
Hatay ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde de; isim değişikliğinin, ilin ticaret ve sanayi alanındaki temsil gücünü artıracağını ve daha kapsayıcı bir kimlik oluşturacağı belirtildi.

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