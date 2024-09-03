Dünya gıda sektörü İstanbul’da bir araya geldi

3-6 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul’; 32. yılında bir rekora daha imza atıyor. İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açan fuarın, bu yılki ziyaretçi profilinin oldukça genişlemesi bekleniyor. 2023 yılında 73 ülkeden 800’den fazla yabancı satın almacıyı ağırlayan fuar; bu yıl 80 ülkeden 900’ü aşkın satın alım heyetini misafir edecek.

Ziyaretçi rekoru hedefleniyor

Bu durumun, Türk gıda sektörü için yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratma, pazar payını artırma ve sektör temsilcilerinin uluslararası iş birlikleri kurma açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, fuarda 20 binden fazla uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırmayı hedeflediklerini söyledi. WorldFood İstanbul’un, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen gıda fuarlarından biri olma yolunda ilerlediğini belirten Taycı, “Bu fuarı; Gulfood, Anuga, SIAL Paris, veya Tayfex gibi uluslararası düzeyde bilinen bir etkinlik haline getirmek istiyoruz. ‘Türkiye Gıda Platformu’ çatısı altında; tüm ihracatçı birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), ETÜDER ve diğer sektör temsilcileriyle birlikte bu hedefe odaklandık.” diye konuştu.

Sektördeki zorluklara rağmen iyimserlik hakim

Kazım Taycı, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara da dikkat çekti. “Çiftçimizin ve ihracatçımızın ciddi ekonomik sıkıntıları var. Ancak, biz gıda üreticileri ve ihracatçıları olarak tüm bu zorluklara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz. Etrafımızda birçok olumsuz gelişme yaşanırken bile iyimser düşünerek geleceğe umutla bakıyoruz.” dedi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, fuarın uluslararası alandaki etkisine de değinerek, “Bize gelen ilk göstergeler, yurt dışından da katılımcı sayısının oldukça iyi olacağı yönünde. Yurt dışındaki kontaklarımız ve temaslarımız neticesinde birçok yabancı firmanın fuara katılım sağlayacağını teyit ettik. Bu nedenle heyecanlıyız ve ümitliyiz.” ifadelerini kullandı.

Gıda sektöründe sürdürülebilirlik ve inovasyon

WorldFood İstanbul, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve inovasyon temalarını da ön plana çıkarıyor. Kazım Taycı, “Gıda sektörü, sürdürülebilir üretim ve yenilikçi çözümlerle büyüme potansiyeline sahip bir alan. Fuarda, enerji tasarruflu ve çevre dostu ürünlerin sergilenmesi, sektörümüzde bu yöndeki farkındalığı artıracak.” şeklinde konuştu. Taycı, Türk gıda sektörünün gelecekteki hedeflerine ulaşması için sürdürülebilir üretim modellerinin ve çevreye duyarlı teknolojilerin kullanılmasının da önemine vurgu yaptı. “Gıda sektörü, sadece bugün değil, gelecek nesiller için de önemli. Sürdürülebilir üretim, çevre dostu çözümler ve inovasyon, bu alandaki büyüme ve rekabet gücümüzü artıracaktır.” dedi.

Türkiye’nin ihracat hedefleri ve Worldfood İstanbul’un rolü

Türkiye’nin gıda ihracatındaki hedeflerine ulaşması açısından WorldFood İstanbul’un büyük bir rol oynayacağını belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Fuarın hem öncesinde hem de sonrasında gerçekleştirilecek etkinlikler ile ürünlerimizin tanıtımı ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda önemli fırsatlar elde edeceğiz.” diye konuştu. Taycı, fuarın İstanbul’a ve Türkiye’ye olan katkılarının da altını çizerek, “İstanbul’a böyle büyük bir fuarı kazandırmak ve hediye etmek istiyoruz. Her yıl katılımcı firma sayısının arttığı fuarda bu yıl yaklaşık 300 İHBİR üyesi firmamız fuara katılım sağlayacak. Kendi şehrimize gelen bu fuarı, en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.