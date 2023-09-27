Dünya yatak sektörünün kalbi IBIA EXPO’da atacak

EKONOMİ (BURSA) - Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve 20 bin metrekarelik alanda 20’si yabancı ülkelerden olmak üzere 300’den fazla firmanın ürünlerinin sergileneceği, Bursa’dan da 16 firmanın iştirak edeceği fuarı 100’ün üzerinde ülkeden 35 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Uluslararası Yatan Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği, yatak sektörüne yönelik hizmet veren makina, kumaş, yay, sünger, keçe, tela, elyaf, kimya, aksesuar, kılıf ve ev tekstil ürünleri gibi tüm bileşenlerin üretici ve tedarikçileri tarafından Şubat 2021’de kuruldu. Yatak yan sanayi olarak; 25 bin kişilik istihdamımız ve 3 milyar dolar üretim kapasitemiz ile yaklaşık 150 ülkeye iki milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz” dedi.

İlk fuarı 22 bin 500 profesyonel ziyaret etti

Türkiye’nin yatak tedarik sektöründe dünyada ikinci sırada olduğuna işaret eden Osman Güler, bu alanda daha da iyi bir konuma gelmek amacıyla, Birleşik Fuarcılık A.Ş. (BİFAŞ) ile işbirliği yaparak geçen yıl IBIA EXPO Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’nı düzenlemeye başladıklarını belirtti. İlk IBIA Fuarı’nın çok başarılı geçtiğini, ardından hemen 2.’sinin hazırlıklarına başladıkları kaydeden Güler, “IBIA Expo 2022’ye 300’ün üzerinde markasıyla yerli ve yabancı 150’den fazla firma katıldı; fuarı 91 ülke, 320 şehirden 5 bin 750’si uluslararası alıcılar olmak üzere toplam 22 bin 467 profesyonel ziyaret etti” diye konuştu.

Osman Güler, sektördeki firmalardan fuara yoğun bir talep olduğunu belirterek, IBIA Expo 2023’ün sektörün büyümesinde ve 2023 hedeflerini yakalamasındaki önemli rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin yatak bileşenleri üzerine üretim yapan en önemli firmalarını bir araya getirecek olan IBIA Expo 2023, Amerika’dan, Hindistan’a, Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlamaya hazır. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan mobilya sektörünün yapı taşlarından yatak sektörüne ait en önemli buluşma noktalarından IBIA Expo’da üretici firmalar sektör profesyonelleriyle buluşacak. Yatak yan sanayinin alt başlıklarını içeren geniş yelpaze ile teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının da yer alacağı fuarda dünyadan dört bir yanından gelecek sektör profesyonelleriyle B2B toplantılar da yapılacak. Gerek Dernek çalışmaları gerekse IBIA EXPO Fuarı sayesinde, hem üyelerimize, hem de sektörümüze önemli katma değer sağlıyor, böylelikle alanımızda dünyaya yön vermeyi sürdürüyoruz.”