Ahmet Büyükduman: Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, konut sektöründe reel olarak bir gerileme beklendiğini ancak son iki aydır nominal olarak da gerileme görüldüğünü söyledi.

Büyükduman, konut fiyatlarındaki değişimin bir süre daha böyle gideceğini söylerken, katıldığı Bloomberg HT yayınında döviz bazında da geçen yıla göre yüzde 15 değer kaybı olduğunu belirtti.

Büyükduman, faiz oranlarının yüksek kalmaya devam etmesiyle konut fiyatlarındaki değişimin ekside kalacağını söylerken, hanehalkı ile konut satışları arasındaki istikrarlı ilişkinin bozulduğuna da şu sözlerle dikkat çekti:

"Şu anda bizim nüfus yapımızla orantılı olarak konut piyasasında olması gereken hacmin yüzde 20 gerisindeyiz. Temmuz ayında konut fiyatlarındaki reel gerileme yatırımcıyı harekete geçirdi bunda gurbetçi etkisi de bulunuyor.”